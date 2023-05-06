تقرير: إيغالو يستهدف الرحيل عن نادي الهلال
كشفت تقارير صحفية عن أن المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، نجم نادي الهلال السعودي، يستهدف الرحيل عن "الزعيم" مع قرب انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، فإن اللاعب النيجري يفضل اللعب في أحد الدوريات الخليجية ذات الطابع البدني الأقل، في حال لم يتقدم نادي الهلال بأي عرض لتجديد التعاقد معه.
وكان إيغالو قد انضم للدوري السعودي من بوابة نادي الشباب في عام 2021، بموجب عقد مدته سنتان ونصف السنة، ثم انتقل لصفوف الهلال في 2022 وتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022/2021 برصيد 24 هدفًا.
وخاض إيغالو، 54 مباراة رفقة فريق الهلال بمختلف البطولات وسجل 42 هدفاً وصنع 6 تمريرات حاسمة.
وكانت تقارير قد ذكرت أن ناديي العين والنصر الإماراتي قد تواصلا مع ممثلي أوديون إيغالو من أجل التعاقد معه في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي.
ورغم تقديمه مستوى متميزا مع الهلال خلال مراحل منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، إلا أنه فشل في التسجيل في مباراتي الذهاب والإياب في النهائي ضد أوراوا الياباني الذي توج باللقب بعد تفوقه على "الزعيم".
وجاء تتويج أوراوا بسيناريو مماثل لما حدث قبل ست سنوات، حيث تعادل مع الهلال ذهابا بهدف لكل منهما ثم فاز إيابا بهدف.
وجاء هدف أوراوا في سايتاما بواسطة كاريو لاعب الهلال بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 48.