تقرير: إيغالو يستهدف الرحيل عن نادي الهلال

كشفت تقارير صحفية عن أن المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، نجم نادي الهلال السعودي، يستهدف الرحيل عن "الزعيم" مع قرب انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم السبت، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، فإن اللاعب النيجري يفضل اللعب في أحد الدوريات الخليجية ذات الطابع البدني الأقل، في حال لم يتقدم نادي الهلال بأي عرض لتجديد التعاقد معه.

وكان إيغالو قد انضم للدوري السعودي من بوابة نادي الشباب في عام 2021، بموجب عقد مدته سنتان ونصف السنة، ثم انتقل لصفوف الهلال في 2022 وتوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022/2021 برصيد 24 هدفًا.