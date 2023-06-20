تحول لافت في جودة الصفقات المطلوبة في أندية الدوري السعودي
شهدت الصفقات العالمية التي تسعى الأندية السعودية لإبرامها خلال الفترة الحالية تحولا لافتا في جودتها.
وكان من أبرز هذه التحولات دخول الأندية في مفاوضات مع لاعبين متألقين بالفعل مع أنديتهم أعمارهم صغيرة، مقارنة بأسماء أخرى تصدرت الميركاتو أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يفاوضه نادي الهلال لكن فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث أكد أنه يبحث عن الراحة والاستمتاع مع عائلته في أعوامه الأخيرة بعالم الساحرة المستديرة.
سون هيونغ مين
ومن أبرز الصفقات التي ارتبطت بالدوري السعودي مؤخرا، هو الكوري الجنوبي البالغ من العمر 30 عاما، سون هيونغ مين، نجم توتنهام الإنجليزي، حيث أشارت التقارير لتقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض مبدئي لضمه بقيمة 60 مليون يورو.
وسجل الكوري الجنوبي 145 هدفا في 371 مباراة مع توتنام منذ انضمامه من باير ليفركوزن في صيف 2015.
ولكن سون قال في تصريحات نشرها الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تويتر: "لدي الكثير من الأشياء لأفعلها في الدوري الإنجليزي، لا يهمني المال الآن، أفتخر بلعب كرة القدم، واللعب في الدوري المفضل لديّ هو أمر مهم، أريد أن ألعب أكثر مع توتنهام في البريميرليغ، سأستعد جيدًا عندما أعود إلى توتنهام".
روبن نيفيز
ويستهدف نادي الهلال السعودي ضم البرتغالي روبن نيفيز، نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عاما يقترب من أن يصبح لاعبا جديدا لفريق الهلال.
وقالت صحيفة "ذا أتلتيك"، أن الهلال وافق على المبلغ الذي طلبه اللاعب الدولي البرتغالي، موضحة أن نيفيز سينتقل من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السعودي، مع تبقي عام واحد على عقده مع وولفرهامبتون.
وخاض اللاعب البرتغالي 253 مباراة مع وولفرهامبتون، سجل 30 هدفا وصنع 13 هدفا أيضا، كما يملك 39 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
بروزوفيتش
ذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان، من أجل ضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي.
وأضاف التقرير: "النصر جاد جدا بشأن مارسيلو بروزوفيتش، البالغ 30 عاما، كما أن اللاعب يرغب في خوض التجربة".
وشارك بروزوفيتش في 40 مباراة خلال الموسم الماضي مع إنتر ميلان في كل البطولات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6.
إدوارد ميندي
ويستهدف الأهلي السعودي، العائد لدوري روشن السعودي، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، ضم صفقة عالمية أيضا، بالتعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي.
وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي"، إن "إدوارد ميندي، البالغ 31 عاما، وافق الآن على الشروط الشخصية مع النادي الأهلي، العقد سيتم توقيعه حتى يونيو 2026".
وخاض ميندي 105 مباريات مع تشيلسي منذ قدومه للفريق من إستاد ريمس في 2021، حيث خرج في 49 مباراة بشباك نظيفة واستقبل 86 هدفا.
وشهد الموسم الماضي تحول ميندي من حارس تشيلسي الأول إلى لعبه دور البديل للإسباني كيبا أريزابالاغا بعد تراجع مستويات الحارس السنغالي.
حكيم زياش
وأفادت تقارير أخرى، أن نادي النصر قد توصل إلى اتفاق مع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، البالغ 30 عاما، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وشارك زياش مع تشيلسي خلال الموسم الجاري في 24 مباراة؛ حيث لم يُسجل أي هدف ولكنه صنع 3 أهداف لزملائه خلال 929 دقيقة لعب.
نغولو كانتي
ويعد نغولو كانتي، نجم تشيلسي الإنجليزي، والبالغ 32 عاما، هو أقرب الصفقات التي تم حسمها، حيث سينضم لنادي الاتحاد السعودي، ليلعب برفقة مواطنه كريم بنزيما.
وكانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أن الإدارة الاتحادية اجتمعت مع كانتي في دبي، يوم السبت الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد حل كافة الأمور التي تسببت في تأخير إعلان الصفقة خلال الأيام الماضية.
وخاض كانتي مع تشيلسي 265 مباراة بمختلف المسابقات، وأحرز 13 هدفا وقدّم 15 تمريرة حاسمة، وفاز مع "البلوز" بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب الدوري الأوروبي، فضلًا عن لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
كاليدو كوليبالي
قد أكدت تقارير سعودية، إنهاء مجلس إدارة نادي الهلال، صفقة السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي، البالغ من العمر 32 عاما.
ويسعى الهلال لضم كوليبالي لحاجته إلى ضم مدافع متميز بهدف تعويض الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، بعد إصابته بورم في الغدة.
وشارك كوليبالي مع تشيلسي في 32 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها هدفين، ويرتبط بعقد مع البلوز حتى عام 2026.