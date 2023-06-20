تحول لافت في جودة الصفقات المطلوبة في أندية الدوري السعودي

شهدت الصفقات العالمية التي تسعى الأندية السعودية لإبرامها خلال الفترة الحالية تحولا لافتا في جودتها.

وكان من أبرز هذه التحولات دخول الأندية في مفاوضات مع لاعبين متألقين بالفعل مع أنديتهم أعمارهم صغيرة، مقارنة بأسماء أخرى تصدرت الميركاتو أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يفاوضه نادي الهلال لكن فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث أكد أنه يبحث عن الراحة والاستمتاع مع عائلته في أعوامه الأخيرة بعالم الساحرة المستديرة.

سون هيونغ مين

ومن أبرز الصفقات التي ارتبطت بالدوري السعودي مؤخرا، هو الكوري الجنوبي البالغ من العمر 30 عاما، سون هيونغ مين، نجم توتنهام الإنجليزي، حيث أشارت التقارير لتقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض مبدئي لضمه بقيمة 60 مليون يورو.

وسجل الكوري الجنوبي 145 هدفا في 371 مباراة مع توتنام منذ انضمامه من باير ليفركوزن في صيف 2015.

ولكن سون قال في تصريحات نشرها الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على تويتر: "لدي الكثير من الأشياء لأفعلها في الدوري الإنجليزي، لا يهمني المال الآن، أفتخر بلعب كرة القدم، واللعب في الدوري المفضل لديّ هو أمر مهم، أريد أن ألعب أكثر مع توتنهام في البريميرليغ، سأستعد جيدًا عندما أعود إلى توتنهام".