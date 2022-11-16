المنتخب السعودي يهزم قطر ويتوج بلقب بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا

فيما سجل هدف منتخب قطر الأول، دياب هارون من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 67 سجل مصعب الجوير الهدف الثالث للمنتخب السعودي.

وكان منتخب سوريا الأولمبي، قد تغلب على نظيره العُماني بنتيجة (1-0)، ليحرز المركز الثالث في البطولة.

وكان الأخضر قد تأهل إلى النهائي بعدما فاز على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، بالدور قبل النهائي، فيما تجتاوز المنتخب القطري نطيره السوري بنتيجة 7-6 بفارق الركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.

وتوج منتخب الأردن بالنسخة الماضية “الثالثة” من بطولة غرب آسيا للناشئين بعد الفوز في النهائي أمام السعودية بثلاثية مقابل هدف.

وتولت السعودية مهمة استضافة البطولة للمرة الثانية على التوالي بدلًا من العراق بقرار من اتحاد غرب آسيا، وتمتلك العراق حق استضافة النسخة المقبلة.

بينما استضافت قطر النسخة الأولى من البطولة، في العام 2015، وتوج المنتخب الإيراني باللقب حينها على حساب سوريا بعد الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين نظيفين.

ثم نظمت السعودية النسخة الثانية من البطولة، في العام الماضي 2021، في مدينة الدمام، واقتنص المنتخب الأردني اللقب من نظيره السعودي.