حقيقة رحيل رامون دياز عن قيادة نادي الهلال السعودي

كشف الإعلامي الرياضي حامد القرني حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن تواصل مسؤولي نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل مع المدربين الأرجنتينين مارسيلو غالاردو وماوريسيو بوكتينيو، لخلافة رامون دياز مدرب الفريق الحالي.

وقال القرني عبر حسابه على "تويتر": "كل الأخبار التي تربط المدربين الأرجنتينين مارسيلو غالاردو وماوريسيو بوكتينيو بنادي الهلال غير صحيحة. دياز مستمر حتى نهاية الموسم".

ودياز البالغ من العمر 63 عامًا، ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالرحيل عن الهلال، بسبب تذبذب النتائج والابتعاد عن صدارة الدوري السعودي للمحترفين.