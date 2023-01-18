حقيقة رحيل رامون دياز عن قيادة نادي الهلال السعودي
كشف الإعلامي الرياضي حامد القرني حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن تواصل مسؤولي نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل مع المدربين الأرجنتينين مارسيلو غالاردو وماوريسيو بوكتينيو، لخلافة رامون دياز مدرب الفريق الحالي.
وقال القرني عبر حسابه على "تويتر": "كل الأخبار التي تربط المدربين الأرجنتينين مارسيلو غالاردو وماوريسيو بوكتينيو بنادي الهلال غير صحيحة. دياز مستمر حتى نهاية الموسم".
ودياز البالغ من العمر 63 عامًا، ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالرحيل عن الهلال، بسبب تذبذب النتائج والابتعاد عن صدارة الدوري السعودي للمحترفين.
وفي الوقت الذي ارتبط فيه اسم دياز بالرحيل عن الهلال، أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة "الزعيم" تفكر في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان أو الإسباني لويس إنريكي، وأيضًا بوكتينيو من أجل تولي المهمة خلفًا للمدرب الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
كما تداولت أنباء عن تفاوض إدارة الهلال مع مارسيلو غالاردو الذي يتواجد بالسعودية حاليا، للإشراف على الفريق السعودي الذي يضم نجوم الهلال والنصر أمام لاعبي باريس سان جيرمان خلال "موسم الرياض".
لكن تقارير صحفية سعودية أكدت، مساء الثلاثاء، أن إدارة الهلال جددت الثقة في دياز من أجل قيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المُقبل وبقية البطولات.
وتولى رامون دياز قيادة الهلال في فبراير 2022، خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم، ونجح في قيادة "الزعيم" نحو لقب الدوري السعودي.
كما سبق للمدرب الأرجنتيني قيادة الهلال في 2016، وحقق معه الدوري السعودي وكأس الملك، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 قبل أن تتم إقالته في فبراير 2018 بعد المستويات المتذبذبة للفريق في دوري أبطال آسيا 2018.
ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر "المتصدر".