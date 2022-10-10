أهداف مباراة الهلال والشباب (فيديو)
الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 18 نقطة من 6 مباريات ولم يتعادل ولم يخسر، في حين يملك الهلال 13 نقطة من الفوز 4 مرات، وتعادل وخسارة.
أنهى نادي الهلال الشوط الأول متقدما 1/0 على منافسه الشباب في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الإثنين، في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
واستغل موسى ماريغا تمريرة آندري كاريلو وتقدم للهلال في الدقيقة 21.
وتعادل كارلوس جونيور للشباب في الدقيقة 56.
ولم يحقق الشباب الفوز في 18 مباراة متتالية على الصعيد الرسمي ضد الهلال منذ تغلبه بهدف نظيف يوم الـ17 من أكتوبر 2014 في بطولة الدوري.
ويتصدر الشباب جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 18 نقطة من 6 مباريات ولم يتعادل ولم يخسر، في حين يملك الهلال 13 نقطة من الفوز 4 مرات، وتعادل وخسارة.
وفاز الهلال في آخر مواجهة ضد الشباب بنتيجة 5/1 في كأس خادم الحرمين الشريفين في أبريل الماضي.