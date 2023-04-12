ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يهزم الخليج ويبقي على آمال المنافسة على اللقب

سجل حسين القحطاني هدفا بالرأس في الشوط الثاني ليقود الشباب للفوز 3-2 على مضيفه الخليج، ليبقي على آماله في مواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وكانت المباراة شهدت بداية سريعة حيث سجل الفريقان ثلاثة أهداف في أول 15 دقيقة.

وضع الأرجنتيني كريستيان جوانكا الشباب في المقدمة بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة.