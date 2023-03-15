جيسي لينغارد نجم نوتينغهام فورست على رادار عدة أندية سعودية
كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن سعي عدة أندية سعودية للتعاقد مع نجم نوتينغهام فورست جيسي لينغارد خلال الموسم المقبل.
ووفقًا للموقع الإنجليزي، فإن أحد الأندية السعودية، الذي لم يذكر اسمه، قدم عرضا بالفعل للتعاقد مع لينغارد بلغت قيمته 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، كما أنه أيضًا على رادار أحد أندية الدوري الأمريكي.
وأشار الموقع إلى أن نوتينغهام فورست ليس على استعداد لتقديم صفقة جديدة للينغارد، وسوف يغادر هذا الفريق خلال هذا الصيف.
وسبق أن قدم كل من ناديي الاتحاد والشباب عروضا لضم لينغارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وانضم جيسي لينغارد، البالغ من العمر 30 عاما، إلى نوتينغهام فورست في يوليو 2022، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لعب له منذ 2011.
ويلعب جيسي كمهاجم خط وسط، وخلال فترة تواجده مع مانشستر يونايتد أعير لعدة أندية أوروبية مثل: ليستر سيتي، وبرمنغهام سيتي، وبرايتون، وديربي كاونتي، ووست هام يونايتد.
وخاض لينغارد هذا الموسم 16 مباراة مع ناديه الإنجليزي، لم يسجل خلالها أي هدف أو يسهم في صناعة أهداف، كما تبلغ القيمة السوقية للاعب 14 مليون يورو.
ويحتل صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي، نادي الاتحاد برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.
بينما يأتي الشباب في المركز الثالث ولديه 43 نقطة، في حين يقع الهلال بالمركز الرابع ويمتلك 36 نقطة.