جيسي لينغارد نجم نوتينغهام فورست على رادار عدة أندية سعودية

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" عن سعي عدة أندية سعودية للتعاقد مع نجم نوتينغهام فورست جيسي لينغارد خلال الموسم المقبل.

ووفقًا للموقع الإنجليزي، فإن أحد الأندية السعودية، الذي لم يذكر اسمه، قدم عرضا بالفعل للتعاقد مع لينغارد بلغت قيمته 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، كما أنه أيضًا على رادار أحد أندية الدوري الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن نوتينغهام فورست ليس على استعداد لتقديم صفقة جديدة للينغارد، وسوف يغادر هذا الفريق خلال هذا الصيف.

وسبق أن قدم كل من ناديي الاتحاد والشباب عروضا لضم لينغارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.