عبدالفتاح عسيري أمام خيارين للرحيل عن نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة "الرياضية" عن رغبة عبدالفتاح عسيري، لاعب نادي النصر السعودي، في توقيع مخالصة مالية مع ناديه، ومغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن عسيري يرغب في الخروج بنظام الإعارة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تبدأ في الـ1 من يناير المقبل، لكنه لم يحسم وجهته حتى الآن.

وأشارت إلى أن عسيري ينتظر العروض التي ستقدم بشكل رسمي لإدارة النصر من الأندية التي تسعى لكسب خدماته خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن عبدالفتاح عسيري اتخذ قراره في البحث عن فسخ العقد، أو الخروج معارًا، بعد أن قام الفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق، باستبعاده من المعسكر الأخير وإخباره بعدم حاجته إلى خدماته في النصر.

وينتهي عقد عسيري، الذي انخفضت قيمته السوقية إلى 50 ألف يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، مع النصر بعد موسم واحد، ويدخل الفترة الحرة من عقده خلال الصيف المقبل.