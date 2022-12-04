عبدالفتاح عسيري أمام خيارين للرحيل عن نادي النصر السعودي في الميركاتو الشتوي
كشفت صحيفة "الرياضية" عن رغبة عبدالفتاح عسيري، لاعب نادي النصر السعودي، في توقيع مخالصة مالية مع ناديه، ومغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقالت الصحيفة، إن عسيري يرغب في الخروج بنظام الإعارة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي تبدأ في الـ1 من يناير المقبل، لكنه لم يحسم وجهته حتى الآن.
وأشارت إلى أن عسيري ينتظر العروض التي ستقدم بشكل رسمي لإدارة النصر من الأندية التي تسعى لكسب خدماته خلال الموسم الجديد.
وأوضحت أن عبدالفتاح عسيري اتخذ قراره في البحث عن فسخ العقد، أو الخروج معارًا، بعد أن قام الفرنسي رودي غارسيا، مدرب الفريق، باستبعاده من المعسكر الأخير وإخباره بعدم حاجته إلى خدماته في النصر.
وينتهي عقد عسيري، الذي انخفضت قيمته السوقية إلى 50 ألف يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، مع النصر بعد موسم واحد، ويدخل الفترة الحرة من عقده خلال الصيف المقبل.
وانتقل عسيري للنصر منذ يونيو 2020 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من الأهلي، ولم يداوم على المشاركة مع الفريق، بسبب إصاباته المتعددة.
وكانت ذكرت تقارير صحفية سابقة أن إدارة النادي الأهلي السعودي حاولت إقناع عسيري بالانضمام إلى الفريق خلال الصيف الماضي، ولكن اللاعب رفض كل العروض المقدمة له.
كما أعطى الفرنسي رودي غارسيا إدارة النادي حرية التصرف بعقد عسيري سواء ببيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
كانت بداية عبدالفتاح عسيري البالغ من العمر 28 عامًا، في 2010 مع نادي حطين قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في 2011 وحتى 2016.
ويستعد النصر للقاء ألميريا الإسباني في الـ9 من ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، قبل أن يعاود المشاركة في دوري روشن السعودي بمواجهة الرائد في الـ15 من ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.