فرحة الأمير محمد بن سلمان بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين (فيديو)

وقدمت السعودية عرضا مذهلا في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل وأمام أكثر من 88 ألف متفرج، اليوم الثلاثاء.

ومنح القائد ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين بهدف من ركلة جزاء بعد عشر دقائق، لكن السعودية انتفضت بعد الاستراحة.

وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48 وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير بلاده التي احتشدت في استاد لوسيل.

وستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة، حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.

وبدت الأرجنتين في طريقها لفوز سهل عندما تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لصالح لياندرو باريديس بعد جذب بسيط من القميص من سعود عبدالحميد.

وانبرى ميسي ليسدد الكرة من علامة الجزاء بهدوء على يمين الحارس محمد العويس.

وسجلت الأرجنتين ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول بواقع هدف من ميسي وثنائية من لاوتارو مارتينيز لكن الحكم ألغاها بسبب التسلل.

وأحرز ميسي هدفا في الدقيقة 22 لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وبدا أن مارتينيز عزز من تفوق الأرجنتين في الدقيقة 27 عندما انفرد بالعويس وسدد الكرة ساقطة من فوقه لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بسبب التسلل.

ونجحت مصيدة التسلل السعودية مرة أخرى أمام هدف آخر من مارتينيز في الدقيقة 34.

وتعرضت السعودية لضربة بخروج القائد سلمان الفرج في نهاية الشوط الأول بسبب الإصابة.