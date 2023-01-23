"ديلي ميل" تسخر من صورة "الخلفية المزدوجة" لرونالدو.. ما السبب؟ (فيديو)
سخرت صحيفة "ديلي ميل" من صورة نشرها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عبر حسابه على "إنستغرام"، تعليقا على مشاركته الأولى مع الفريق السعودي في مواجهة الاتفاق، مساء الأحد، في دوري روشن.
وشارك رونالدو متابعيه صورا من مباراته الأولى في الدوري السعودي، والتي لم ينجح فيها بتسجيل أول أهدافه في البطولة، وكانت إحدى الصور وهو يحاول تسديد الكرة بطريقة خلفية مزدوجة ولكنها مرت من أمامه ولم يلمسها ليسقط على الأرض.
وعنونت صحيفة "ديلي ميل" الخبر الذي نشرته على موقعها، بأن "إنستغرام يتحدى الواقع، كريستيانو رونالدو ينشر صورة لنفسه وهو يحاول تسديد كرة بطريقة بهلوانية في أول ظهور له مع النصر، لكن الفيديو يكشف أنه في الواقع أخطأ الكرة وسدد في جسد أحد المنافسين وسقط على الأرض".
وأضافت: "ما زال رونالدو يختار مشاركة صور لمحاولته البهلوانية بعد المباريات، وهي صورة لا تكشف تمامًا ما حدث بالفعل".
وكان رونالدو علق عبر صفحته على الصور، قائلا: "المباراة الأولى، الفوز الأول. أحسنتم يا شباب. شكرا لجميع الجماهير على الدعم الرائع".
وانتقل رونالدو الدوري السعودي، بعد أن وقع للنصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم، اعتبارا من الميركاتو الشتوي الحالي.
وسبقت هذ المباراة أول ظهور للنجم البرتغالي على الملاعب السعودية، خلال مباراة فريقه "موسم الرياض" وباريس سان جرمان، والتي سجل خلالها هدفين في مرمى الفريق الباريسي بالمباراة التي انتهت بفوز الأخير 5-4.
وعاد فريق النصر لصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما رفع رصيده لـ33 نقطة، وذلك بعد الفوز على الاتفاق في مباراة أمس بهدف نظيف سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا.