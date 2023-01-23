"ديلي ميل" تسخر من صورة "الخلفية المزدوجة" لرونالدو.. ما السبب؟ (فيديو)

سخرت صحيفة "ديلي ميل" من صورة نشرها البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عبر حسابه على "إنستغرام"، تعليقا على مشاركته الأولى مع الفريق السعودي في مواجهة الاتفاق، مساء الأحد، في دوري روشن.

وشارك رونالدو متابعيه صورا من مباراته الأولى في الدوري السعودي، والتي لم ينجح فيها بتسجيل أول أهدافه في البطولة، وكانت إحدى الصور وهو يحاول تسديد الكرة بطريقة خلفية مزدوجة ولكنها مرت من أمامه ولم يلمسها ليسقط على الأرض.