سعود الصرامي: النصر في طريقه لخسارة قضايا أخرى بعد قضيتي عبد الرزاق حمدالله وجوليانو
كشف الإعلامي سعود الصرامي أن نادي النصر السعودي في طريقه لخسارة قضية جديدة، بعد خسارته ضد الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وقضية البرازيلي جوليانو.
وكتب "الصرامي عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد خسارة قضية حمدالله ثم جوليانو، مثل ما توقعنا وأكدنا و شددنا التأكيد على ذلك في عدة مناسبات، وهناك قضايا أخرى قادمة خاسرة، وأقول وبصوت مرتفع، الإعلام النصراوي يحتاج لإعادة تأهيل حتى يفرق بين دوره كمشجع ودوره الإعلامي".
يذكر أن النصر يواجه العديد من القضايا خلال الفترة المقبلة، أبرزها قضية مدرب النصر السابق البرتغالي روي فيتوريا، والحارس المصري محمد أبوجبل.
وأضاف الصرامي في تغريدة ثانية: "أعرف الكثير من الإعلام النصراوي، "انزوى "وانطوى" وحيدًا، و فضل الابتعاد خوفًا من الإحراج و "هلعًا" من ردة الفعل التي قد ترمي بشرارها عليه، بعد قرارات الفيفا لصالح حمدالله وجوليانو "الملزمة" للنصر بسداد حقوقهما، وهؤلاء "المبتعدون إعادة تأهليهم "أفضل من خروجهم!!؟
وتابع: "المقترحات "المريحة" لنادينا النصر المقدمة من حمدالله و جوليانو، وهما في موقف أفضل قانونيًا ونظاميًا، وكشف تفاصيلها شقيق حمدالله في حواره مع "الرياضية" ومحامي جوليانو مع أحمد الشيخي زادت من إعجابي بحمدالله وجوليانو، حيث "حرصا أشد الحرص على عدم إلحاق الضرر بالنصر".
وكان المحامي والقانوني أحمد الشيخي كشف، أمس الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيمنع نادي النصر من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا، ابتداء من أول يوم بالشتوية، نتيجة لعدم الالتزام بتسوية قضيتي البرازيلي جوليانو دي باولا.
وكان البرازيلي جوليانو قد حصل على حكم قضائي من غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد النصر يقضي بحصوله على مستحقاته التي تبلغ 4.5 مليون يورو (20 مليون و400 ألف ريال)، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.
وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم، بإلزام نادى النصر بدفع مستحقات اللاعب المتأخرة، وعدم إلزام الطرفين بمطالبات مالية لأحد منهما.
وكان البرتغالي روي فيتوريا المدرب السابق للنصر تقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر للحصول على أمواله التي تبلغ 18 مليون ريال سعودي بعد رحيله عن الفريق.
كما أعلن محمد أبوجبل سابقًا في بيان رسمي أنه تقدم بشكوى ضد نادي النصر لدى المحكمة الرياضة الدولية، متمسكًا بكامل حقوقه في العقد الموقع مع النصر.
وتعاقد النصر مع حارس مرمى الزمالك السابق بعقد لمدة عامين، قبل أن تتراجع إدارة النادي عن ضمه، بسبب تراجع مستوى اللاعب، وتم التعاقد مع لاعب آخر وهو الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر برصيد 22 نقطة.