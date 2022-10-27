سعود الصرامي: النصر في طريقه لخسارة قضايا أخرى بعد قضيتي عبد الرزاق حمدالله وجوليانو

كشف الإعلامي سعود الصرامي أن نادي النصر السعودي في طريقه لخسارة قضية جديدة، بعد خسارته ضد الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وقضية البرازيلي جوليانو.

وكتب "الصرامي عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد خسارة قضية حمدالله ثم جوليانو، مثل ما توقعنا وأكدنا و شددنا التأكيد على ذلك في عدة مناسبات، وهناك قضايا أخرى قادمة خاسرة، وأقول وبصوت مرتفع، الإعلام النصراوي يحتاج لإعادة تأهيل حتى يفرق بين دوره كمشجع ودوره الإعلامي".

يذكر أن النصر يواجه العديد من القضايا خلال الفترة المقبلة، أبرزها قضية مدرب النصر السابق البرتغالي روي فيتوريا، والحارس المصري محمد أبوجبل.