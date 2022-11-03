وليد الفراج يكشف حقيقة إلغاء الهبوط في الدوري السعودي (فيديو)
نفى الإعلامي وليد الفراج الأنباء المتداولة عن إمكانية إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "يلو" من الدوري السعودي للمحترفين.
وأكد وليد الفراج عبر برنامج "أكشن مع وليد" أن الهبوط لدوري الدرجة الأولى لن يُلغى من المحترفين حتى دوري 2025.
وتردد وجود نية لإلغاء الهبوط في دوري المحترفين السعودي الموسم الحالي 2022/2023، بهدف زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في وقت سابق زيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريقًا بداية من موسم 2023/2024.
ويشهد دوري المحترفين السعودي خلال هذه الفترة توقفًا، بسبب استعداد المنتخب الأول للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
وانتهت منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وخلفه النصر برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثالث، ثم الهلال بـ17 نقطة ويأتي في المركز الرابع.
وفي أبرز مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، والتي تنطلق بعد كأس العالم، من المقرر أن يلعب الشباب مع الاتحاد، والهلال مع الباطن، والنصر مع الرائد، والوحدة مع الفتح.