وليد الفراج يكشف حقيقة إلغاء الهبوط في الدوري السعودي (فيديو)

وتردد وجود نية لإلغاء الهبوط في دوري المحترفين السعودي الموسم الحالي 2022/2023، بهدف زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في وقت سابق زيادة عدد أندية دوري المحترفين إلى 18 فريقًا بداية من موسم 2023/2024.