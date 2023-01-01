المعيوف وعطيف يتحدثان عن أسباب تعادل الهلال مع ضمك في الدوري السعودي (فيديو)

تحدث الثنائي عبدالله عطيف وعبدالله المعيوف عن تعادل الهلال مع نظيره ضمك (2-2)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ11 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال المعيوف، في تصريحات تلفزيونية "دخلنا المباراة برغبة الفوز، لكننا لم نوفق، بسبب كثرة الأخطاء وقلة التركيز وإضاعة الفرص".

وأضاف "منذ الجولة الأولى في الدوري، ونحن نفتقد ثبات المستوى، بسبب كثرة الغيابات والإصابات وعدم اللعب بتشكيلة واحدة، خاصة في ظل انضمام مجموعة كبيرة لمعسكرات المنتخب، وهو ما أثر على الانسجام".

وتابع "أتحمل مسؤولية هدف تعادل ضمك، الذي جاء في وقت قاتل".

وأردف "الهلال فريق يجب ألا يتأثر بالغيابات، ومباراة أمس صفحة وطويت، وتفكيرنا ينصب على مواجهة الاتحاد المقبلة".

وأشار "الهلال من الفرق التي تحب أن تكون عودتها أمام الأندية الكبيرة، وهو ما سنسعى إليه في المواجهة المقبلة بالكلاسيكو".