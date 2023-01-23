سكاي: إيفرتون رفض عرضًا من النصر السعودي للتعاقد مع الحارس أسمير بيغوفيتش
كشفت قناة "سكاي سبورتس" أن نادي النصر السعودي قدم عرضا رسميا لاستعارة البوسني أسمير بيغوفيتش، حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لكنه قوبل بالرفض.
وتسعى إدارة نادي النصر لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة الحارس دافيد أوسبينا، وخضوعه لعملية في المرفق ستبعده عن الفريق لفترة طويلة.
ووفقًا لما ذكرته "سكاي"، فإن إدارة إيفرتون رفضت عرض النصر، ومن المتوقع أن يعود النادي السعودي الأيام المقبلة بعرض جديد.
وينتهي عقد بيغوفيتش، الذي شارك في 3 مباريات فقط، مع نادي إيفرتون بنهاية الموسم الجاري.
بيغوفيتش مثّل فريق إيفرتون في 10 مباريات فقط منذ انتقاله، وتلقت شباكه 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.
الحارس البوسني صاحب الـ35 عامًا خاض مسيرة طويلة بدأها في بورتسموث الإنجليزي في عام 2005، وتنقل بين العديد من الأندية في إنجلترا وبلجيكا، ومن أبرزها تشيلسي وستوك سيتي وإبسويتش، كما لعب لفريق كاراباغ الأذربيجاني، قبل أن ينتقل لصفوف فريق ميلان في يناير من عام 2020 على سبيل الإعارة من نادي بورنموث ثم إلى نادي إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.
ولعب 406 مباريات لمختلف الفرق التي مثلها منذ بداية مسيرته الكروية، وتلقت شباكه 523 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 115 مباراة.
وخاض 63 مباراة بقميص منتخب البوسنة، وتلقت شباكه 71 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 26 مباراة.
ويحتل فريق إيفرتون المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النصر دخل في مفاوضات لضم كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، ولكن المفاوضات توقفت بين الطرفين.
كما أن النصر دخل في مفاوضات مع حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني أوغستين روسي.
وعاد فريق النصر لصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعدما رفع رصيده لـ33 نقطة، وذلك بعد الفوز على الاتفاق في مباراة أمس بهدف نظيف سجله البرازيلي أندرسون تاليسكا.