سكاي: إيفرتون رفض عرضًا من النصر السعودي للتعاقد مع الحارس أسمير بيغوفيتش

وينتهي عقد بيغوفيتش، الذي شارك في 3 مباريات فقط، مع نادي إيفرتون بنهاية الموسم الجاري.

بيغوفيتش مثّل فريق إيفرتون في 10 مباريات فقط منذ انتقاله، وتلقت شباكه 17 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

الحارس البوسني صاحب الـ35 عامًا خاض مسيرة طويلة بدأها في بورتسموث الإنجليزي في عام 2005، وتنقل بين العديد من الأندية في إنجلترا وبلجيكا، ومن أبرزها تشيلسي وستوك سيتي وإبسويتش، كما لعب لفريق كاراباغ الأذربيجاني، قبل أن ينتقل لصفوف فريق ميلان في يناير من عام 2020 على سبيل الإعارة من نادي بورنموث ثم إلى نادي إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ولعب 406 مباريات لمختلف الفرق التي مثلها منذ بداية مسيرته الكروية، وتلقت شباكه 523 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 115 مباراة.

وخاض 63 مباراة بقميص منتخب البوسنة، وتلقت شباكه 71 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 26 مباراة.

ويحتل فريق إيفرتون المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير.