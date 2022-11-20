الأرجنتين ضد السعودية.. هل يتجاوز "الأخضر" حمى البدايات في مواجهة رفاق ميسي؟

ستستهل الأرجنتين كأس العالم لكرة القدم بمواجهة تبدو سهلة، يوم الثلاثاء، بناء على الأداء المذهل الأخير لرفاق ليونيل ميسي وتاريخ السعودية مع الهزائم في مبارياتها الافتتاحية بالبطولة.

وخاض المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية 36 مباراة دون أيّ هزيمة ويمر قائده ميسي بأفضل حالاته الفنية والبدنية قبل مشاركته في نسخته الخامسة والأخيرة من كأس العالم، إذ يبحث عن اللقب الغائب عنه والذي سيمنحه الخلود إلى جوار مواطنه الراحل دييغو مارادونا.

وقال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، في محاولة لتخفيف بعض الضغط عن لاعبه البارز "أراه كما هو دائمًا. حريص على الاستمتاع بكأس العالم. إنه يستمتع بزملائه والحصص التدريبية والإقامة وكل شيء".

وتتأخر السعودية بفارق 48 مركزًا عن الأرجنتين في التصنيف العالمي وخسرت من فنزويلا وكولومبيا وكرواتيا في مجموعة مختلفة من المباريات الودية، وتملك سجلًّا سيئًا في مبارياتها الافتتاحية في كأس العالم بينها الهزيمة 5-صفر من روسيا في نسخة 2018 و8-صفر أمام ألمانيا في 2002.

ومع ذلك تملك تاريخًا في كأس العالم أيضًا، فهذه النسخة السادسة التي تشارك فيها وقد بلغت دور الستة عشر عام 1994 وتأهلت إلى نهائيات قطر عبر تصدر مجموعتها في تصفيات آسيا متفوقة على اليابان.

وقال الفرنسي إيرفي رينارد، مدرب السعودية "رأيت دولة مليئة بالمواهب الشابة. نجحنا في تحقيق هدفنا الأول، وسنعمل معًا على تحقيق البقية".