المريسل يثير الجدل بسبب "جلسة" حكم مباراة الهلال والنصر (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، القريب من إدارة نادي النصر السعودي، جدلا بعدما نشر فيديو يظهر فيه الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، الذي سيدير قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي، متواجدا في أحد الجلسات برفقة مترجم لجنة الحكام عصام القحطاني.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال يوم الإثنين المقبل، الموافق 26 ديسمبر الجاري، في خضم منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

ونشر المريسل الفيديو عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "الأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد، الإخوان في الإعلام والتواصل، هل المقطع المنتشر هو بالفعل للحكم الذي سيدير مباراة النصر والهلال يوم الإثنين المقبل!؟.. نحتاج تأكيدا أو نفيا منكم".

وأضاف: "وهل هذا المقطع بالفعل تم أخذه في الرياض؟!.. وتحديدا هذه الأيام التي تسبق مباراة الإثنين المقبل، نحتاج توضيحا".