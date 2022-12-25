المريسل يثير الجدل بسبب "جلسة" حكم مباراة الهلال والنصر (فيديو)
أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، القريب من إدارة نادي النصر السعودي، جدلا بعدما نشر فيديو يظهر فيه الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، الذي سيدير قمة الهلال والنصر في الدوري السعودي، متواجدا في أحد الجلسات برفقة مترجم لجنة الحكام عصام القحطاني.
ويستعد النصر لمواجهة الهلال يوم الإثنين المقبل، الموافق 26 ديسمبر الجاري، في خضم منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات دوري روشن السعودي.
ونشر المريسل الفيديو عبر حسابه الموثق على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "الأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد، الإخوان في الإعلام والتواصل، هل المقطع المنتشر هو بالفعل للحكم الذي سيدير مباراة النصر والهلال يوم الإثنين المقبل!؟.. نحتاج تأكيدا أو نفيا منكم".
وأضاف: "وهل هذا المقطع بالفعل تم أخذه في الرياض؟!.. وتحديدا هذه الأيام التي تسبق مباراة الإثنين المقبل، نحتاج توضيحا".
وأشار العديد من المتابعين إلى أن الحكم تواجد مع بعض الإعلاميين المنتمين لنادي النصر في هذه الجلسة، وطالبوا إدارة الهلال بضرورة التدخل لرفض إدارته للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.
ولم يصدر اتحاد الكرة السعودي أو إدارتا الهلال والنصر أي بيان حتى الآن، بشأن صحة الواقعة من عدمها، وهل الفيديو والجلسة حديثة أم واقعة سابقة.
ويعتلي النصر صدارة ترتيب بطولة الدوري برصيد 22 نقطة، حصدها من 7 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تلقى خسارة واحدة.
ويلاحقه الهلال برصيد 20 نقطة حصدها من ستة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، محتلًا المركز الثالث.
والحكم المكسيكي سيزار أرتورو من مواليد المكسيك في الخامس عشر من ديسمبر لعام 1983، ويبلغ من العمر 38 عاما وخاض العديد من البطولات كحكم ساحة، وظهر في مونديال قطر 2022 الأخير، حيث أدار مباراة المغرب وفرنسا.
وكانت لسيزار راموس خبرة سابقة في قيادة بعض مباريات كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، حيث تمكن من قيادة ثلاث مباريات خلال هذه البطولة.
وكانت مباراته الأولى بين البرازيل ضد سويسرا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، كما أنه قاد مباراة كولومبيا ضد بولندا التي انتهت بفوز كولومبيا بثلاثية نظيفة.
وكانت آخر مبارياته في كأس العالم 2018، هي مباراة أوروغواي ضد البرتغال التي انتهت بفوز أوروغواي بهدفين مقابل هدف في المونديال.