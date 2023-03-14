بعد ربط اسمه بالانتقال للهلال.. والد ليونيل ميسي يصل إلى السعودية (صور)
كشفت صحيفة "الجزيرة" عن وصول خورخي، وكيل أعمال ووالد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله أحد ممثلي وزارة الرياضة في المملكة.
وينتهي عقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد.
ونشرت الصحيفة صورا لوصول والد ميسي، وعلقت عليها قائلة: "رئيس أكاديمية مهد الرياضية، عبدالله حماد، وأحد المقربين من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل يلتقي والد الأسطورة ميسي، والذي يعتبر وكيل أعمال ابنه، وذلك في الأراضي السعودية".
وربطت مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء بحديث برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الذي كشف أن نادي الهلال بدأ مفاوضاته للتعاقد مع النجم الأرجنتيني في الميركاتو المقبل، حيث عرض الزعيم على النجم الأرجنتيني الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو".
وأفاد البرنامج بأن ميسي طلب مهلة للتفكير، ليرد والده في الشهر الحالي بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو، لاعب النصر الحالي، ويرى أن فارق الـ100 مليون يورو ليس كافيا.
وشدد البرنامج الإسباني على أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.
وذكرت تقارير سابقة أن نادي الهلال رفع عرضه للتعاقد مع ميسي من 300 مليون يورو إلى ما يقارب الـ350 مليون يورو، بعد رفضه للعرض الأول.
زيارة من أجل السياحة
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن وجود والد ميسي هو تمهيد لقرب حضور اللاعب للسعودية في زيارة تم الإعلان عنها مؤخرا.
وكان وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، أحمد الخطيب، أعلن مؤخرا عن زيارة النجم الأرجنتيني للبلاد، في مارس، برفقة عائلته وأصدقائه.
وقال أحمد الخطيب عبر حسابه في تويتر: "أرحب مجددًا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر، في زيارته الثانية للسعودية".
وأضاف: "للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".
وسبق لميسي، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.
كما حضر ليونيل إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي، إذ كان الفريق قد خاض مباراة "كأس موسم الرياض" مع نجوم ناديي الهلال والنصر.
وحصل ميسي على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أقيم منذ عدة أيام في العاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.
ويلعب ليونيل ميسي، صاحب الـ35 عاما، لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2021، قادما من برشلونة الإسباني، الذي لعب له في الفترة من 2000 وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.
ويحتل الهلال المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.
وخاض ميسي 30 مباراة مع باريس هذا الموسم، في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 18 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.