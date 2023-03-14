بعد ربط اسمه بالانتقال للهلال.. والد ليونيل ميسي يصل إلى السعودية (صور)

كشفت صحيفة "الجزيرة" عن وصول خورخي، وكيل أعمال ووالد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله أحد ممثلي وزارة الرياضة في المملكة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد.

ونشرت الصحيفة صورا لوصول والد ميسي، وعلقت عليها قائلة: "رئيس أكاديمية مهد الرياضية، عبدالله حماد، وأحد المقربين من ‎وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل يلتقي والد الأسطورة ميسي، والذي يعتبر وكيل أعمال ابنه، وذلك في الأراضي السعودية".