الأهلي السعودي يواجه قضية جديدة في "فيفا" بعد شكوى فرانك كوم

وأكدت أن فرانك كوم طالب بتسليمه مستحقاته، البالغة 4 ملايين ريال، بما فيها المتأخرات في العقد المبرم بين الطرفين، حيث وافق مبدئيا على الوصول إلى صيغة قانونية مناسبة مع إدارة الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن "فيفا" ألزم النادي الأهلي السعودي دفع مبلغ 6.75 مليون دولار بالإضافة إلى 28 ألفا تتكرر شهريا، لفسخه عقد البرازيلي دانكلير بيريرا، لاعب الفريق السابق دون سبب.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قراره القاضي بمنع النادي الأهلي من التسجيل لفترتين متتاليتين، لعدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس غرابان، مهاجم الفريق السابق، التي تبلغ نحو 4.5 مليون ريال، مع تثبيت عقوبة المنع حتى في حال السداد.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يرغب في الاستئناف لدى محكمة التحكيم، لكسب التدابير الوقتية ورفع المنع لفترة مؤقتة من أجل تسجيلهم، إضافة إلى عقد العديد من التعاقدات الأجنبية لحين الحكم النهائي في القضية من "كاس".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول دوري يلو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم "المتصدر".