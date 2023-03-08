بعد تعيينه حكما لمباراة الاتحاد والنصر.. ماتيو لاهوز يثير غضب جماهير "العميد" بسبب رونالدو

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن لاهوز سيقود مباراة الاتحاد والنصر في دولة تبعد مسافة 5000 كيلومتر عن إسبانيا، وسيجد رونالدو مرة أخرى الذي يعرفه جيدًا عندما كان لاعبا في ريال مدريد.

وتمثل المباراة صراعا بين الفريقين على المركز الأول، حيث يتصدر النصر بقيادة رونالدو دوري روشن برصيد 46 نقطة من 19 مباراة مقابل 44 نقطة لمنافسه قبل 11 مباراة على نهاية البطولة.

وقاد ماتيو بالفعل مباراتين في الدوري السعودي في الموسمين 2018-2019 و2019-2020، حيث أدار مباراة القادسية والحزم (2-2) وأشهر ما لا يقل عن 8 بطاقات صفراء وثلاث بطاقات حمراء، اثنتان منها مباشرة. وبعد ذلك بعام قاد مباراة النصر التي فاز فيها 2-صفر على الفيصلي.

وسبق أن انتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحكم الإسباني بعد أدائه ضد هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم 2022 في قطر.