بعد تعيينه حكما لمباراة الاتحاد والنصر.. ماتيو لاهوز يثير غضب جماهير "العميد" بسبب رونالدو
أثار تعيين الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة مباراة القمة بين الاتحاد والنصر في جدة، يوم الخميس، غضب جماهير "العميد" بداعي أن الحكم البالغ عمره 45 عاما يرتبط بعلاقة صداقة مع كريستيانو رونالدو، مهاجم "العالمي".
ولعب رونالدو، البالغ عمره 38 عاما، عدة سنوات في ريال مدريد بين 2009 و2018 عندما انتقل عقب كأس العالم في روسيا إلى يوفنتوس الإيطالي، وخلال سنواته في النادي الملكي تعامل كثيرا مع لاهوز.
وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن لاهوز سيقود مباراة الاتحاد والنصر في دولة تبعد مسافة 5000 كيلومتر عن إسبانيا، وسيجد رونالدو مرة أخرى الذي يعرفه جيدًا عندما كان لاعبا في ريال مدريد.
وتمثل المباراة صراعا بين الفريقين على المركز الأول، حيث يتصدر النصر بقيادة رونالدو دوري روشن برصيد 46 نقطة من 19 مباراة مقابل 44 نقطة لمنافسه قبل 11 مباراة على نهاية البطولة.
وقاد ماتيو بالفعل مباراتين في الدوري السعودي في الموسمين 2018-2019 و2019-2020، حيث أدار مباراة القادسية والحزم (2-2) وأشهر ما لا يقل عن 8 بطاقات صفراء وثلاث بطاقات حمراء، اثنتان منها مباشرة. وبعد ذلك بعام قاد مباراة النصر التي فاز فيها 2-صفر على الفيصلي.
وسبق أن انتقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحكم الإسباني بعد أدائه ضد هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم 2022 في قطر.
وأدار لاهوز العديد من مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة حينما كان رونالدو لاعبا في صفوف النادي الملكي، ووقعت بينهما الكثير من الأحداث، بينها واحدة في 2016، عندما اتضح أن الحكم حاول الاعتذار لرونالدو في نفق غرفة تغيير الملابس بعد عدم احتسابه ركلة جزاء مزعومة للنجم البرتغالي، وقال له: "هل أنت غاضب كريستيانو؟".
لكن العديد من الصور التي تُظهر الرجلين يتبادلان عناقا حارا قد انتشرت هذه الأيام بين جماهير الاتحاد التي ترى أن تعيين لاهوز لإدارة الكلاسيكو أمر ضد فريقها.
وأكد العديد من مشجعي "العميد" على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لا يؤمنون بالتحكيم العادل لأن ماتيو "يحب كريستيانو" و"أنهم أصدقاء".
وقال الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته، في تصريحات تلفزيونية عن الحكم: "أسجل عتبي على لجنة الحكام لاختيارها لاهوز الإسباني، لأنه حكم جدلي بكل ما تعنيه الكلمة، فبعد منحه 16 بطاقة خلال مباراة الأرجنتين وهولندا تم استبعاده من البطولة. هذه مباراة الموسم، المباراة مصيرية وتأتي بحكم سجله كله أخطاء.. هل تريدون أن تجاملوا حكما بسبب أنه سيعتزل؟ لماذا هذا الحكم بمواصفاته السلبية لهذه المباراة المهمة، ولا يعنيني ما يقال عن أنه صديق رونالدو، ولكن أتحدث عن أخطائه الكارثية المعروفة. هذا خطأ واضح من لجنة الحكام التي تحتاج إلى غربلة كاملة".
فيما قال الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، في تصريحات تلفزيونية: "توقعت هذا الهجوم الذي يحدث من الجماهير بسبب صور لاهوز مع رونالدو، ولكن أنا بإمكاني أيضا أن أجعل الحكم العدو الأول لكريستيانو وأرصد الكروت الملونة التي منحها له، وبإمكاني أيضا أن أقول إنه مقرب من رونالدو بمقاطع فيديو".
وأشار الإعلامي بندر الرشود عبر حسابه على تويتر: "حملة ضد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز وأنه صديق كريستيانو، هذا كذب وتدليس، فهو من أكثر الحكام الذين منحوا (الدون) بطاقات صفراء ويتحدث معه بصرامة.. يمررون المغالطات إلا أن الوقائع والصور تكشفهم.. بالتوفيق للعالمي مساء الخميس".
وبدا رونالدو سعيدا بزيادة انسجامه مع النصر بعد أن سجل ثلاثية في الفوز 3-صفر على ضمك الأسبوع الماضي ليساهم في عشرة أهداف للفريق متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتجاوز الهداف البرتغالي بداية صعبة في مغامرته الجديدة ليرفع رصيده الآن إلى ثمانية أهداف في ست مباريات كما صنع هدفين.
ورغم انضمامه للنصر في النصف الثاني من الموسم، عقب إنهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد، أصبح رونالدو على بعد خمسة أهداف من زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف الدوري برصيد 13 هدفا، الذي سيغيب بضعة أسابيع للإصابة.
ويحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد، بعد خوض كل فريق 19 مباراة.