محمد صلاح وبنزيما في إعلان موسم الرياض 2022 (فيديو)

وشارك في الإعلان أيضا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ومواطنتها نادين نسيب نجيم والمطرب العراقي ماجد المهندس.

وغاب بنزيما عن انتصار ريال مدريد على ضيفه إشبيلية 3/1 في الليغا للإصابة، لكنه تسلم الكرة الذهبية مرة أخرى قبل المباراة من مواطنه زين الدين زيدان وزميله الكرواتي لوكا مودريتش وكلاهما فاز بالكرة الذهبية من قبل.

وتوج بنزيما، يوم الإثنين الماضي، بجائزة الكرة الذهبية ليصبح أول فرنسي يتوج باللقب منذ تتويج زيدان بها في 1998.

وفي المقابل، خسر ليفربول بمشاركة صلاح بشكل مفاجئ أمام نوتنغهام فورست بهدف نظيف ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وأقيم حفل افتتاح موسم الرياض هذا العام تحت شعار "فوق الخيال"، واشتمل على عرض عالمي لسيرك دو سوليه، ومجموعة من عروض الدرونز التي أبهرت الجماهير العربية، كما جذبت الألعاب النارية أنظار الجميع بسبب روعة التنفيذ.

ويحتوي موسم الرياض 2022 على العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والترفيهية التي تناسب أذواق الزائرين المختلفة، وتتنوع الأعمال الفنية بين مسرحيات وعروض سيرك وحفلات غنائية لأبرز نجوم الغناء في العالم.

ويشتمل موسم الرياض هذا العام أيضا على عرض لمباريات كأس العالم، وعروض مصارعة إلى غير ذلك من الأنشطة التي تسعد الجمهور.