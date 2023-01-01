صفقات الأهلي المصري.. إعارة ثنائي الفريق مقابل ضم نجم سموحة وموعد وصول "كريستو"

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن أبرز الصفقات المنتظر أن يتم عقدها من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لدعم صفوف الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بالمغرب، في الفترة بين 1 و11 فبراير.

ويشارك الأهلي بسبب احتلاله وصافة دوري أبطال أفريقيا، مستفيدًا من فوز الوداد البيضاوي المغربي باللقب وإقامة البطولة في بلاده.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي، يوم الأحد: "وكيل محمد الضاوي (كريستو)، لاعب النجم الساحلي التونسي، قال إن الأهلي أنهى جميع الاتفاقيات وسيصل اللاعب، يوم الإثنين؛ للإعلان رسميا عن الصفقة، والناس كلها تقول عنه بأنه لاعب جيد".

وأضاف: "يقال أيضا إن الأهلي أنهى كل الاتفاقيات مع نادي سموحة لضم الظهير الأيمن خالد عبدالفتاح لمدة 4 سنوات ونصف، وما علمته أن اللاعب سينتقل مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى عقد صفقة تبادلية بإعارة حسام حسن وزياد طارق، لاعبي الأهلي لسموحة، وهو أمر جيد للاعبين لكي يشاركا باستمرار".

ويستطيع خالد عبدالفتاح، صاحب الـ23 عاما، اللعب كظهير أيمن وفي كل مراكز الدفاع، وخلال الموسم الجاري لعب في الناحيتين اليمنى واليسرى.

وخاض عبدالفتاح خلال الموسم الجاري مع سموحة ثماني مباريات لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.

ويعد اللاعب من ناشئي سموحة وشارك مع الفريق إجمالا في 48 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.