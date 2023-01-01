صفقات الأهلي المصري.. إعارة ثنائي الفريق مقابل ضم نجم سموحة وموعد وصول "كريستو"
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن أبرز الصفقات المنتظر أن يتم عقدها من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لدعم صفوف الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام بالمغرب، في الفترة بين 1 و11 فبراير.
ويشارك الأهلي بسبب احتلاله وصافة دوري أبطال أفريقيا، مستفيدًا من فوز الوداد البيضاوي المغربي باللقب وإقامة البطولة في بلاده.
وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي، يوم الأحد: "وكيل محمد الضاوي (كريستو)، لاعب النجم الساحلي التونسي، قال إن الأهلي أنهى جميع الاتفاقيات وسيصل اللاعب، يوم الإثنين؛ للإعلان رسميا عن الصفقة، والناس كلها تقول عنه بأنه لاعب جيد".
وأضاف: "يقال أيضا إن الأهلي أنهى كل الاتفاقيات مع نادي سموحة لضم الظهير الأيمن خالد عبدالفتاح لمدة 4 سنوات ونصف، وما علمته أن اللاعب سينتقل مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى عقد صفقة تبادلية بإعارة حسام حسن وزياد طارق، لاعبي الأهلي لسموحة، وهو أمر جيد للاعبين لكي يشاركا باستمرار".
ويستطيع خالد عبدالفتاح، صاحب الـ23 عاما، اللعب كظهير أيمن وفي كل مراكز الدفاع، وخلال الموسم الجاري لعب في الناحيتين اليمنى واليسرى.
وخاض عبدالفتاح خلال الموسم الجاري مع سموحة ثماني مباريات لم يسجل أو يصنع فيها أي هدف.
ويعد اللاعب من ناشئي سموحة وشارك مع الفريق إجمالا في 48 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.
بينما تطرق "شوبير" للحديث عن موقف النادي الأهلي من الحصول على خدمات المحترف الغاني دانيال أفري، مهاجم فريق هارتس أوف أوك.
وأوضح: "دانيال أفري شارك أمام النادي الأهلي أمس في مباراة ودية، وظهر بمستوى فني متوسط خلال اللقاء رغم تسجيل هدف من ضربة جزاء".
وتابع: "مارسيل كولر، مدرب الفريق، طلب بعض الوقت من أجل تقييم مستوى اللاعب والحكم عليه، وعدم الاكتفاء بمشاهدة اللقاء من الملعب".
واختتم: "علمت أيضاً بوجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، مع مهاجم لاتيني وذلك لتدعيم الفريق الأحمر في انتقالات يناير".
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز، مساء الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.