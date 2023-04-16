مرتضى منصور يعلن التقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد جماهير الأهلي بسبب "شيكابالا"
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدمه بشكوى ضد النادي الأهلي وجمهوره؛ بسبب الهتافات المسيئة لقائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق "شيكابالا"، الذي وقع من جمهور الفريق الأحمر ضد اللاعب في مواجهة فاركو، يوم الجمعة.
وأطلقت بعض جماهير الأهلي هتافات تحمل ألفاظا مسيئة ضد شيكابالا، قائد الزمالك، وتداولتها جماهير الفريق الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاستياء الشديد.
وقال مرتضى منصور، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "يوتيوب" في حضور "شيكابالا": "شيكابالا ليس له علاقة بنادي فاركو والزمالك لم يكن طرفا فلماذا تم السباب ضده؟ لأننا في دولة محمود الخطيب والكل يخاف منه".
وأضاف: "غدا أمير مرتضى منصور والمحامي سيرسل شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الجمهور الذي يسيء للدولة قبل أن يسيء لنا، وأيضا نريد أن نعرف ماذا فعلت لجنة الانضباط مع محمود عبدالمنعم (كهربا) الذي قام بالاحتفال بالسباب مع جماهير ناديه".
وتابع: "أنا كنت معتاد دايمًا ألا أشتكي أحدا في بلدي خارج بلدي، وكنت أتوقع بعد هذا السباب من بعض جماهير الأهلي أن يصدر بيان اعتذار من مجلس الأهلي ولكن لم يحدث".
ورفع فريق الأهلي رصيده بفوزه أمام فاركو إلى 50 نقطة، ليتقدم على فريق فيوتشر بفارق نقطتين، والذي تراجع بدوره إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد فريق فاركو عند 32 نقطة ليستقر الفريق السكندري في المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.