مرتضى منصور يعلن التقدم بشكوى لـ"فيفا" ضد جماهير الأهلي بسبب "شيكابالا"

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تقدمه بشكوى ضد النادي الأهلي وجمهوره؛ بسبب الهتافات المسيئة لقائد الفريق الأبيض محمود عبدالرازق "شيكابالا"، الذي وقع من جمهور الفريق الأحمر ضد اللاعب في مواجهة فاركو، يوم الجمعة.

وأطلقت بعض جماهير الأهلي هتافات تحمل ألفاظا مسيئة ضد شيكابالا، قائد الزمالك، وتداولتها جماهير الفريق الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاستياء الشديد.

وقال مرتضى منصور، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "يوتيوب" في حضور "شيكابالا": "شيكابالا ليس له علاقة بنادي فاركو والزمالك لم يكن طرفا فلماذا تم السباب ضده؟ لأننا في دولة محمود الخطيب والكل يخاف منه".