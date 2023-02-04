أهداف مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية (فيديو)

تقدم الأهلي المصري بهدف أول في شباك نظيره ساوندرز الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 87 عن طريق محمد مجدي "أفشة" الذي سدد الكرة من مرة واحدة لترتطم بمدافع سياتل وتسكن الشباك.