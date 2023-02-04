أهداف مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية (فيديو)
أفشة يضع الأهلي في المقدمة.
تقدم الأهلي المصري بهدف أول في شباك نظيره ساوندرز الأمريكي، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 87 عن طريق محمد مجدي "أفشة" الذي سدد الكرة من مرة واحدة لترتطم بمدافع سياتل وتسكن الشباك.
ونجح الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية بالفوز على أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.
وسيتأهل الفائز من مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي البطولة.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة هي الثامنة للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.