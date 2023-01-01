الدوري المصري: الأهلي يتطلع لمصالحة جماهيره أمام بيراميدز.. والزمالك في مهمة ضد أسوان
يتطلع الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب عامين، لكنه يتعين عليه تجاوز بيراميدز عندما يلتقيان غدا الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة 11 للمسابقة من أجل مصالحة جماهيرة الغاضبة.
وصبت جماهير الأهلي غضبها على اللاعبين والمدرب والإدارة بعد التعادل الثالث في عشر مباريات للفريق بالجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا؛ ما فتح الطريق أمام الزمالك حامل اللقب لاعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي.
ورغم عدم خسارة الأهلي أي مباراة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لكنه فقد ست نقاط ثمينة بتعادله في ثلاث مباريات.
ويملك الأهلي 24 نقطة من عشر مباريات ويتقاسم الصدارة مع الزمالك، بينما يأمل بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.
وستقام المباراة على استاد القاهرة بدلا من استاد السلام تحقيقا لرغبة جماهير الأهلي.
ويسعى كولر إلى حل أزمة الفريق في إهدار مهاجميه للفرص أمام مرمى المنافسين.
وقال كولر للصحفيين: "أرضية استاد القاهرة تساعد على عدم فقدان الكرة، وأشكر الجماهير التي ساندت الفريق بشدة في المباريات الأخيرة. عندما نختار التشكيل يكون ذلك وفقًا لأداء كل لاعب في التدريب، وإصابة بيرسي تاو تسببت في أزمة هجومية بعد أن كان قد تألق في هذا المركز".
واستغرب مسؤلو بيراميدز نقل المباراة إلى استاد القاهرة بداعي مخالفة ذلك للائحة المسابقة، لكن الأهلي رد بأن استاد القاهرة هو الملعب المختار للفريق منذ بداية الموسم مع استاد السلام.
الزمالك في أسوان
سيتوجه الزمالك المنتشي باستعادة الصدارة إلى جنوب مصر لمواجهة أسوان في ذات الجولة.
وأغرت إدارة الزمالك جماهير الفريق بتخصيص قطار مجاني لمن يرغب في السفر إلى أسوان لمساندة الفريق بشرط الحصول على تذكرة المباراة. وتم تخصيص 3000 تذكرة لجماهير الزمالك لحضور المباراة.
وتحلم جماهير أسوان بتحقيق المفاجأة والفوز على حامل اللقب بعدما تحسن أداء الفريق كثيرا في الفترة الأخيرة على يد المدرب أيمن الرمادي.
وحقق أسوان أربعة انتصارات منذ أن تولى الرمادي تدريب الفريق الشهر الماضي، خلفا لربيع ياسين كان آخرها الفوز على المصري البورسعيدي ليقفز للمركز الثامن برصيد 12 نقطة.
وتنطلق الجولة غدا الإثنين، حيث يلتقي الداخلية مع المصري والاتحاد السكندري مع إنبي إلى جانب مباراتي الزمالك مع أسوان والأهلي مع بيراميدز.
ويوم الثلاثاء، يلتقي غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب مع حرس الحدود والإسماعيلي مع البنك الأهلي وفيوتشر مع سموحة.
وتختتم الجولة يوم الأربعاء المقبل، بمباراة فاركو مع طلائع الجيش.