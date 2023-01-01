الدوري المصري: الأهلي يتطلع لمصالحة جماهيره أمام بيراميدز.. والزمالك في مهمة ضد أسوان

يتطلع الأهلي لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب عامين، لكنه يتعين عليه تجاوز بيراميدز عندما يلتقيان غدا الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة 11 للمسابقة من أجل مصالحة جماهيرة الغاضبة.

وصبت جماهير الأهلي غضبها على اللاعبين والمدرب والإدارة بعد التعادل الثالث في عشر مباريات للفريق بالجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا؛ ما فتح الطريق أمام الزمالك حامل اللقب لاعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي.

ورغم عدم خسارة الأهلي أي مباراة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لكنه فقد ست نقاط ثمينة بتعادله في ثلاث مباريات.

ويملك الأهلي 24 نقطة من عشر مباريات ويتقاسم الصدارة مع الزمالك، بينما يأمل بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.

وستقام المباراة على استاد القاهرة بدلا من استاد السلام تحقيقا لرغبة جماهير الأهلي.

ويسعى كولر إلى حل أزمة الفريق في إهدار مهاجميه للفرص أمام مرمى المنافسين.

وقال كولر للصحفيين: "أرضية استاد القاهرة تساعد على عدم فقدان الكرة، وأشكر الجماهير التي ساندت الفريق بشدة في المباريات الأخيرة. عندما نختار التشكيل يكون ذلك وفقًا لأداء كل لاعب في التدريب، وإصابة بيرسي تاو تسببت في أزمة هجومية بعد أن كان قد تألق في هذا المركز".

واستغرب مسؤلو بيراميدز نقل المباراة إلى استاد القاهرة بداعي مخالفة ذلك للائحة المسابقة، لكن الأهلي رد بأن استاد القاهرة هو الملعب المختار للفريق منذ بداية الموسم مع استاد السلام.