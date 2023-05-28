المدير المالي السابق للزمالك يرد على اتهام فرجاني ساسي بالتسبب في رحيله

حرص طارق حشيش، المدير المالي السابق بنادي الزمالك، على الرد إثر تصريحات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأبيض السابق، والذي اتهمه بأنه مَن تسبب في فشل تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.

وسبق لساسي أن لعب مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم قبل الانضمام إلى الدحيل القطري في صفقة انتقال حر بالموسم الماضي.

وكان فرجاني ساسي، قال في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "أيمن يونس يستحق الإشادة، جلسنا معًا وأنهينا الاتفاق على كل شيء بخصوص استمراري مع الزمالك، وشعرت بالمصداقية وبالأمان معه، أسلوبه معي كان ممتازًا".

وأضاف: "خلال تواجدي مع يونس وإنهاء الاتفاق انضم إلينا طارق حشيش، المدير المالي السابق للنادي وأفسد كلَّ شيء".