المدير المالي السابق للزمالك يرد على اتهام فرجاني ساسي بالتسبب في رحيله
حرص طارق حشيش، المدير المالي السابق بنادي الزمالك، على الرد إثر تصريحات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأبيض السابق، والذي اتهمه بأنه مَن تسبب في فشل تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.
وسبق لساسي أن لعب مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم قبل الانضمام إلى الدحيل القطري في صفقة انتقال حر بالموسم الماضي.
وكان فرجاني ساسي، قال في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "أيمن يونس يستحق الإشادة، جلسنا معًا وأنهينا الاتفاق على كل شيء بخصوص استمراري مع الزمالك، وشعرت بالمصداقية وبالأمان معه، أسلوبه معي كان ممتازًا".
وأضاف: "خلال تواجدي مع يونس وإنهاء الاتفاق انضم إلينا طارق حشيش، المدير المالي السابق للنادي وأفسد كلَّ شيء".
وتابع: "حشيش عندما شاهد الأرقام المتفق عليها بالعقد تغيرت ملامحه وقال إن هذه الأرقام لا يمكن أن تتحقق، حينها غادرت وقررت الرحيل وعدم التعامل مع أي شخص آخر وجعلت وكيلي يفتح الأبواب مع كل الفرق الأخرى التي تحدثتْ معه، حشيش لم يعتد التعامل مع اللاعبين، على عكس أيمن يونس، الذي تحرك بعد ذلك الموقف واعتذر لي".
فيما قال طارق حشيش عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد: "فرجاني كان عقده بمبلغ 5.7 مليون يورو لمدة 3 سنوات غير الشروط الإضافية، أي يعني نحو 2 مليون يورو سنويًّا".
وأضاف: "بسعر اليوم 100 مليون جنيه في السنة، والمفترض أن عقده كان هدية من المستشار تركي آل الشيخ، لكن كانت المفاجأة أن مرتبه يتم صرفه من خزينة النادي، وفي التوقيت ذاته كانت الخزينة لا تتحمل هذه الأرقام".
وتابع: "جلست مع ساسي من أجل التجديد، وطلب زيادة بنسبة 50%، بالإضافة لعمولة وكيله، وبناء على ذلك انتهت المفاوضات، لأنه لا يوجد لاعب يستحق هذا الرقم وخزينة الزمالك لا تتحمل 3 ملايين يورو في السنة للاعب واحد".
وأردف: "نجحنا في تجديد التعاقد مع نصف الفريق وعلى رأسهم زيزو وإمام عاشور وفتوح وأوباما بالإضافة لبعض الناشئين، ودون فرجاني الزمالك العظيم حصل على الدوري موسمين، رغم أن الفريق كان يعاني من إيقاف القيد".
واستطرد: "لجنة الزمالك عملت باجتهاد في ظروف صعبة جدًّا، وهذا الفارق بين إدارة تحب النادي وأخرى خبرة في الحديث فقط".
وأتم: "الجميع كان يطلب مني تجديد عقد فرجاني، لكنه طلب أن يكون راتبه 3 أضعاف أغلى لاعب بالفريق (طارق حامد) وسن اللاعب وإنتاجه لا يساوي ربع هذا الرقم، بالإضافة لتعمده الحصول على بطاقات صفراء والغيابات المستمرة".
صاحب الـ 31 عامًا شارك مع الدحيل خلال الموسم المنقضي في 22 مباراة وسجل خلالها خمسة أهداف وصنع 5 أخرى وتوّج مع الفريق بلقب الدوري القطري.