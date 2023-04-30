محمد فخري غاضب بسبب انتقادات جماهير الأهلي.. ولاعبو الفريق يدعمونه

أعرب محمد فخري، لاعب وسط الأهلي المصري، عن ضيقه بسبب الانتقادات السلبية التي انهالت عليه عبر حسابات ناديه الرسمية، عقب المواجهة التي جمعت الفريق الأحمر ونظيره الرجاء المغربي، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورة لـ"فخري" خلال تفقده أرضية الملعب، والتقاطه بعض الصور قبل انطلاق المباراة، فقابلها عدد من الجماهير بتعليقات وانتقادات ساخرة.

وقام فخري بنشر مجموعة من تلك التعليقات عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" وعلق بأن هذا الأمر تجاوز حدود الانتقاد وأصبح مؤذيا، مضيفا: "حسبي الله ونعم الوكيل".