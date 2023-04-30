محمد فخري غاضب بسبب انتقادات جماهير الأهلي.. ولاعبو الفريق يدعمونه
أعرب محمد فخري، لاعب وسط الأهلي المصري، عن ضيقه بسبب الانتقادات السلبية التي انهالت عليه عبر حسابات ناديه الرسمية، عقب المواجهة التي جمعت الفريق الأحمر ونظيره الرجاء المغربي، مساء السبت، في دوري أبطال أفريقيا.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي صورة لـ"فخري" خلال تفقده أرضية الملعب، والتقاطه بعض الصور قبل انطلاق المباراة، فقابلها عدد من الجماهير بتعليقات وانتقادات ساخرة.
وقام فخري بنشر مجموعة من تلك التعليقات عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" وعلق بأن هذا الأمر تجاوز حدود الانتقاد وأصبح مؤذيا، مضيفا: "حسبي الله ونعم الوكيل".
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، صورة لاعبي الفريق عبر "فيسبوك" وهم يشيرون للاعب الشاب، وعلقت: "عائلة واحدة".
كما أعرب الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن اندهاشه من التعليقات السلبية التي طالت اللاعب الشاب، قائلا عبر حسابه على تويتر: "مش فاهم بالضبط اللي بيعمله البعض على السوشيال ميديا من هجوم في تطاول وخروج على كل الأعراف والتقاليد تجاه أي لاعب في الفريق. حصلت مع محمد مجدي (أفشة) وحصلت مع محمد الشناوى وحصلت مع محمد هاني، ودلوقتي بتحصل مع لاعب صغير لسه بيبدأ خطواته ومغلطش في أي حاجة!!؟؟ عيب والله.. شد حيلك يا فخري وسيبك من أي كلام فارغ وإن شاء الله ربنا يوفقك وردك يكون في الملعب".
ولا تعد هذه هي الأزمة الأولى بين اللاعب وجماهير ناديه، حيث نشر محمد فخري، سابقا صورة لقميص عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، عبر حسابه الخاص بمنصة "إنستغرام"، وفيما يبدو أنه طلب مبادلة قميصه معه بعد نهاية المباراة، مما أثار غضب جماهير فريقه ضده.
غير أن فخري قام بحذف "الاستوري" بسبب الهجوم عليه من قبل جماهير الأهلي، التي انتقدت تصرف اللاعب صاحب الـ23 عاما.
ولا يرتبط عبد الله السعيد نجم الأهلي السابق بعلاقة جيدة مع جماهير الفريق الأحمر، بسبب أزمة توقيعه للغريم التقليدي الزمالك عام 2018، قبل الرحيل إلى السعودية ثم العودة إلى مصر من بوابة بيراميدز.
وتعادل الأهلي مع مضيفه الرجاء دون أهداف، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بفضل فوزه في لقاء الذهاب أمام الرجاء بنتيجة 2-0، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في المربع الذهبي.