أكرم توفيق يحسم الجدل بشأن تسبب "كهربا" في إصابته بتدريبات الأهلي
حسم أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي المصري، الجدل الدائر بشأن تسبب محمود عبدالمنعم "كهربا" زميله في الفريق الأحمر، بإصابته التي تعرض لها في مران الفريق، أمس الجمعة.
ونشر أكرم توفيق عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "ستوري"، قائلاً:" الحمد لله رب العالمين أولاً وأخيراً.. ثانياً في ناس بتقول إن كهربا سبب الإصابة، مفيش حاجة اسمها كده مفيش أي التحام بيني وبين كهربا".
وأضاف: "ما حدث قدر والقدر مفيهوش مفر، وأنا طول عمري عارف إن الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن ربنا وعن اختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين وقدر الله وما شاء فعل.. شكراً لكل الناس اللي سألت عليا واللي كان نفسه يسأل".
واشتكى أكرم توفيق من إصابة قوية في ركبته خلال مران الفريق، أمس الجمعة، وغادر باكياً إلى المستشفى للخضوع للأشعة التي أثبتت إصابته في الرباط الصليبي.
ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي تفاصيل إصابة أكرم توفيق، بناء على طلب الجهاز الطبي، لخضوع اللاعب لأشعة جديدة بعد زوال تورم الركبة وإرسال التقارير الطبية للخبير النمساوي فينك، الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي من قبل.
وتعرض أكرم للإصابة بقطع في الرباط الصليبي من قبل في شهر يناير الماضي خلال مشاركته في لقاء نيجيريا ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وغاب أكرم توفيق عن الملاعب لفترة تصل إلى 8 أشهر كاملة؛ بسبب الإصابة بعد خضوعه للجراحة في النمسا ثم خضوعه للتأهيل في المغرب.