الأهلي المصري يتجه للانسحاب من المشاركة في بطولة كأس الرابطة
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، سينسحب من بطولة كأس رابطة الأندية، بسبب ضغط المباريات، بعد رفض مسؤولي الرابطة تأجيل مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها، الإثنين المقبل.
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين: "الأهلي لن يشارك في بطولة كأس الرابطة ومفيش عقوبات ستقع عليه جراء هذا الانسحاب من البطولة أو الحرمان من نسخة مقبلة فالموضوع لن يفرق مع الفريق".
وأضاف: "الأهلي كان يريد المشاركة بالفعل وإعطاء الفرصة للاعبيه، ولكن الفريق لديه لاعبون كثر سينضمون للمنتخبات المختلفة الأول والأولمبي، حيث يشارك 7 لاعبين مع المنتخب الأول، بجانب 4 لاعبين في المنتخب الأولمبي، بجانب الإصابات الكثيرة التي طالت عددا كبيرا بسبب ضغط المباريات، والأمر سيكون مستحيلا إنه يشارك في كاس الرابطة، والنادي على ما أعتقد يجهز حاليا قرار الاعتذار بشياكة وأناقة للانسحاب أو الاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة".
وتابع شوبير: "ما أحزنني فقط هو تصريحات ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، والذي خرج يقول نحن نرفض تأجيل المباراة، وكان عليه أن يصرح بالوقوف بجانب الأهلي في مشاركته الأفريقية، وهذه التصريحات يجب أن يكون فيها كياسة وتقال بشكل أفضل لكي تكسب الناس".
ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني في نهاية مارس الجاري أو الأول من أبريل المقبل لحسم البطاقة الثانية للصعود مع صن دوانز الجنوب أفريقي، الذي ضمن تصدر المجموعة الثانية.
وأوقعت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية الأهلي في مواجهة المصري يوم الـ27 من مارس الجاري، ويأتي موعد المباراة في فترة التوقف الدولي، التي تشهد خوض المنتخبات المختلفة مباريات وفقًا للأجندة الدولية.
وأرسل الأهلي خطابًا إلى رابطة الأندية يطلب فيه تأجيل المباراة، لغياب 14 لاعبًا من قائمة الفريق بعد استدعائهم للمنتخبات المختلفة فيما تم رفض الطلب بحجة أن البطولة هدفها تجهيز الصف الثاني.
ويغيب عن الأهلي 7 لاعبين للانضمام إلى صفوف منتخب مصر الأول، الذي يستعد لمواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا، واللاعبون هم : محمد الشناوي، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد هاني، ومروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد عبدالقادر ومحمود "عبدالمنعم" كهربا.
كما يفتقد الأهلي خدمات الثلاثي المحترف: التونسي علي معلول، والمالي أليو ديانج، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعد أن حصل كل منهم على استدعاء من منتخبات بلادهم، التي تستعد لخوض التصفيات ذاتها، إضافة إلى ذلك، ينتظم الرباعي حمزة علاء، ومحمد أشرف، وأحمد نبيل "كوكا"، ورأفت خليل مع منتخب مصر الأولمبي، استعدادًا لمواجهتي زامبيا في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، لكن لائحة رابطة الأندية لمسابقات الموسم الجاري 2022-2023 تنص على خوض الفرق بطولة كأس الرابطة دون اللاعبين الدوليين.
وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، رفض خلال اجتماعه بمحمود الخطيب رئيس النادي خوض مباراة المصري في هذا التوقيت.
وكان الأهلي شارك في كأس رابطة الأندية الموسم الماضي بفريق الشباب، وودع البطولة من دور المجموعات، والتي أقيمت خلال فترة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون يناير 2022.