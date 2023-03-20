الأهلي المصري يتجه للانسحاب من المشاركة في بطولة كأس الرابطة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي، سينسحب من بطولة كأس رابطة الأندية، بسبب ضغط المباريات، بعد رفض مسؤولي الرابطة تأجيل مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها، الإثنين المقبل.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين: "الأهلي لن يشارك في بطولة كأس الرابطة ومفيش عقوبات ستقع عليه جراء هذا الانسحاب من البطولة أو الحرمان من نسخة مقبلة فالموضوع لن يفرق مع الفريق".

وأضاف: "الأهلي كان يريد المشاركة بالفعل وإعطاء الفرصة للاعبيه، ولكن الفريق لديه لاعبون كثر سينضمون للمنتخبات المختلفة الأول والأولمبي، حيث يشارك 7 لاعبين مع المنتخب الأول، بجانب 4 لاعبين في المنتخب الأولمبي، بجانب الإصابات الكثيرة التي طالت عددا كبيرا بسبب ضغط المباريات، والأمر سيكون مستحيلا إنه يشارك في كاس الرابطة، والنادي على ما أعتقد يجهز حاليا قرار الاعتذار بشياكة وأناقة للانسحاب أو الاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة".

وتابع شوبير: "ما أحزنني فقط هو تصريحات ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، والذي خرج يقول نحن نرفض تأجيل المباراة، وكان عليه أن يصرح بالوقوف بجانب الأهلي في مشاركته الأفريقية، وهذه التصريحات يجب أن يكون فيها كياسة وتقال بشكل أفضل لكي تكسب الناس".