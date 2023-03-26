وزير الرياضة يوضح موقف مرتضى منصور بعد الخروج من السجن (فيديو)

أعلن نادي الزمالك، عن إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، المقرر لها، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الرابطة.

ومن المنتظر، أن يخرج مرتضى منصور من محبسه، اليوم، بعد انتهاء مدة عقوبته، إذ صدر حكم بحبسه لمدة شهر بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقرر مجلس الزمالك استمرار اسم مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، على رأس قائمة الحضور بكشف مباراة الفريق الكروي أمام البنك الأهلي.

وتواجد اسم مرتضى منصور بكشف قائمة المباراة، وهذا هو المعتاد منذ توليه رئاسة النادي، إذ إن مجلس الإدارة رفض إزالة اسمه رغم حبسه لمدة شهر.