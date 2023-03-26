وزير الرياضة يوضح موقف مرتضى منصور بعد الخروج من السجن (فيديو)
أعلن نادي الزمالك، عن إمكانية حضور مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، مباراة فريقه ضد البنك الأهلي، المقرر لها، مساء اليوم الأحد، في بطولة كأس الرابطة.
ومن المنتظر، أن يخرج مرتضى منصور من محبسه، اليوم، بعد انتهاء مدة عقوبته، إذ صدر حكم بحبسه لمدة شهر بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقرر مجلس الزمالك استمرار اسم مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، على رأس قائمة الحضور بكشف مباراة الفريق الكروي أمام البنك الأهلي.
وتواجد اسم مرتضى منصور بكشف قائمة المباراة، وهذا هو المعتاد منذ توليه رئاسة النادي، إذ إن مجلس الإدارة رفض إزالة اسمه رغم حبسه لمدة شهر.
تصريحات وزير الرياضة
من جانبه، تحدث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، عن موقف مرتضى منصور، من العودة لمقعد رئاسة النادي الأبيض، مؤكدًا أن الوزارة تعكف حاليًّا على مراجعة لائحة النادي لإصدار القرار المناسب.
وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "لن نتشفى في مرتضى منصور، وحمدًا لله على سلامته، هو طبَّق الجزء القانوني وسيعود إلى بيته، ونتباحث حاليًّا في كل شيء وسنحترم القانون وحين نخرج لنتحدث سيكون شيئًا مدروسًا قانونيًّا وليس عشوائيًّا".
وأوضح: "اللائحة الاسترشادية للزمالك ليست لائحة قانونية ونراجعها حاليًّا، لا بد أن يكون القانون مدروسًا ولم يحدث تأخير وكل شيء سيكون في وقته، أيًّا كان القرار سيكون مدروسًا".
وتابع:" ليس هناك توقيت معين للقرار بشأن نادي الزمالك وأعيننا على المؤسسات لا الأفراد، ولن نخرج عن الأطر القانونية حتى لا يكون القرار عشوائيًّا، لأن مردود القانون ممكن يرجعنا خطوات للخلف، ولن نجامل أحدًا على حساب القانون".