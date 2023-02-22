الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد نيجيريا في أمم أفريقيا للشباب
يخوض منتخب مصر اختبارًا جديدًا أمام نيجيريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا المقامة في مصر.
ويلعب أيضًا في المجموعة ذاتها منتخب السنغال مع منافسه موزمبيق في إطار الجولة ذاتها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا للشباب.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة باستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق أحمد فؤاد وقناة أون تايم سبورتس 2.
ترتيب المجموعة
يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على نيجيريا بالجولة الأولى بنتيجة 0-1.
ويحتل منتخب مصر مع موزمبيق المركز الثاني بعد التعادل في لقاء الافتتاح دون أهداف.
ويبقى منتخب نيجيريا في المركز الرابع والأخير في المجموعة بعد خسارته أمام السنغال.
ويعد المنتخب النيجيري الأكثر حصدًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بواقع 7 مرات.
ويأتي في المركز الثاني في مرات التتويج بهذه البطولة منتخب غانا وأيضًا منتخب مصر برصيد 4 مرات.
صحوة الفراعنة
يأمل منتخب مصر الصحوة وتحقيق أول فوز في مشوار البطولة بعد أداء باهت قدمه شباب الفراعنة في لقاء موزمبيق.
وقال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب المصري عانى من التكتل الدفاعي أمام موزمبيق، ولكن لقاء نيجيريا سيكون مختلفًا خاصة أن المنافس يلعب كرة مفتوحة.
وأضاف: "قمنا بتغيير طريقة اللعب بضع مرات لاختراق دفاع موزمبيق وربما نلعب بخطة مختلفة أمام نيجيريا وفي كل الأحوال المواجهة ستكون صعبة في ظل التعادل في الجولة الأولى وضرورة تحقيق الفوز".
ويعتمد منتخب الشباب على تشكيلة تضم حارس المرمى مصطفى مخلوف وأمامه عمر فايد وعبد الرحمن رشدان وخالد عوض وكريم الدبيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد هاني وبجواره محمد فارس وعمر الساعي مع ثلاثي خط الهجوم أحمد عبد الرحيم (إيشو) ورأفت خليل وبلال مظهر.
انتفاضة النسور
يطمع أيضًا المنتخب النيجيري في تحقيق الفوز أمام مصر وتعويض الخسارة أمام السنغال بالجولة الأولى.
ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر ووصيف المجموعات الثلاث بجانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.
وأعلن لادان بوسو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، التحدي مؤكدًا أنه يستلهم تجربة منتخب الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة بعدما خسر المباراة الأولى ثم توج باللقب.
وأضاف: "خسرنا مباراة السنغال ولكننا لم نودع البطولة وما زالت أمامنا فرصة المنافسة وأعلم جيدًا طريقة لعب منتخب مصر".
ويعتمد منتخب نيجيريا على تشكيلة تضم حارس المرمى ناثانيل نوسو وأمامه خط الدفاع بقيادة دانييل باماي وسولومون أجابلكا وأوجستين نجوكو وبنيامين فيديريك.
ويقود خط الوسط دانييل داجا وسامسون لاوال وأونوشو أجوبولو مع ثلاثي خط الهجوم إبراهيم محمد وريلوانو سوكاري وأولاماكين آدامز.
وقال أحمد أبو مسلم، لاعب منتخب الشباب المصري السابق والحاصل على برونزية كأس العالم 2001، إن المباراة ستكون صعبة نظرًا للتعادل في الجولة الأولى أمام موزمبيق.
وأكد أبومسلم، لـ"إرم نيوز، أن منتخب مصر مطالب بإظهار قوة شخصيته والدخول بقوة في أجواء البطولة، خاصة أن هذه المواجهة شبه حاسمة لأن لقاء الجولة الأخيرة ضد السنغال سيكون في قمة الصعوبة.
وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة محمود جابر مطالب بتثبيت خطة اللعب وتقديم حلول هجومية مختلفة خاصة فيما يتعلق بالأطراف.