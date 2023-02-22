الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مصر ضد نيجيريا في أمم أفريقيا للشباب

يخوض منتخب مصر اختبارًا جديدًا أمام نيجيريا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا المقامة في مصر.

ويلعب أيضًا في المجموعة ذاتها منتخب السنغال مع منافسه موزمبيق في إطار الجولة ذاتها.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا للشباب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة باستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق أحمد فؤاد وقناة أون تايم سبورتس 2.