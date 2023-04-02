الأهلي يصعق الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

اقتنص الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره الهلال السوداني، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد القاهرة، ليخطف بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأمام 50 ألف متفرج، قدم الأهلي مباراة مميزة، وافتتح التسجيل محمود عبدالمنعم "كهربا" مستغلا تمريرة رائعة من الجناح الأيسر أحمد عبد القادر، ونجح في هز شباك الهلال بـ"لوب" رائع في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وسجل حسين الشحات بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 63، بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو ليسددها الشحات بقوة داخل الشباك.