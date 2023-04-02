الأهلي يصعق الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
اقتنص الأهلي المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره الهلال السوداني، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على استاد القاهرة، ليخطف بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأمام 50 ألف متفرج، قدم الأهلي مباراة مميزة، وافتتح التسجيل محمود عبدالمنعم "كهربا" مستغلا تمريرة رائعة من الجناح الأيسر أحمد عبد القادر، ونجح في هز شباك الهلال بـ"لوب" رائع في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.
وسجل حسين الشحات بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 63، بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو ليسددها الشحات بقوة داخل الشباك.
وعاد حسين الشحات ليسجل الهدف الثالث مستغلا انفراده بمرمى الهلال، في الدقيقة 81.
وأشار الشحات بعد تسجيل الهدفين إلى شارة سوداء على كتفه ليحيى ذكرى رحيل والده الذي توفي الأسبوع الماضي، كما أمسك بقميص يدعو فيه لوالده بالرحمة.
وكان يحتاج الأهلي للفوز أمام الهلال، للوصول إلى النقطة العاشرة بالتساوي مع الفريق السوداني، وكذلك التساوي في المواجهات المباشرة "1-0" لكل منهما، من أجل التأهل بفارق الأهداف.
وبات الأهلي يملك 10 نقاط من ست مباريات، وتفوق على الهلال في المواجهة المباشرة حيث فاز الفريق السوداني بهدف على أرضه، ويحتل المركز الثاني خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي "المتصدر".
وتسحب قرعة دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.
وجاء ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:
1- صن داونز - المركز الأول - 14 نقطة من 6 مباريات - سجل 13 وعليه 6.
2- الأهلي - المركز الثاني - 10 نقاط من 6 مباريات - سجل 14 هدفًا وسكن مرماه 8.
3- الهلال - المركز الثالث - 10 نقاط من 6 مباريات - سجل 6 وعليه 6.
4- القطن - المركز الرابع - 0 نقاط من 6 مباريات - سجل هدفين وسكن مرماه 15.