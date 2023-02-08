مرتضى منصور يتحدث عن طرق حل أزمة القيد بالزمالك.. وموقف إدارته من الاستقالة (فيديو)
تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن المسار الذي اتخذه مجلس الإدارة لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق.
وكان اتحاد الكرة المصري رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.
وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب": "مجلس الإدارة أقام اجتماعه الطارئ في منزلي مساء الثلاثاء، لأن الطبيب منعني من مغادرة المنزل منذ 5 أيام، لم أذهب إلى النادي منذ 5 أيام بسبب مرضي، إلى جانب أسباب نفسية، مثل: عدم حصول الموظفين على رواتبهم حتى الآن، وعدم حل أزمة القيد أيضًا".
وتابع: "كيف سأذهب لنادي الزمالك وأنا لم أحصل على حقه في قيد الصفقات الجديدة، تعاقدنا مع 3 لاعبين سوبر ولم نتمكن من قيدهم حتى الآن".
وأردف: "جميع الأندية دعمت صفوفها في انتقالات الشتاء والصفقات لعبت معهم أيضًا، باستثناء الزمالك بسبب أزمة اتحاد الكرة، وسيتم حلها سواء بالتراضي أو باللجوء إلى القضاء".
وشدد: "هناك جلسة يوم الخميس المقبل أمام القضاء الإداري، لحل أزمة القيد مع اتحاد الكرة، كما تقدمت بشكوى أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب أزمة القيد".
وأوضح: "مجلس الإدارة رفض بالإجماع نزول الجماهير إلى الشارع، وقرار اتحاد الكرة في أزمة القيد خالف اللوائح الرياضية والدولية".
موقف الإدارة من الاستقالة
كما تطرق مرتضى منصور للحديث عن موقف إدارة ناديه من الرحيل بعد تراجع نتائج فريق الكرة في الفترة الأخيرة.
وتعرض الزمالك لهزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام نظيره فاركو، يوم الإثنين الماضي على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.
وأشار مرتضى: "أسهل حاجة أن يتقدم المجلس باستقالته ويرحل، ولكن الأسود والأبطال والرجال لا تهرب أبدًا ولن نترك النادي يغرق، والمجلس مستمر حتى نهاية مدته وربنا يسهل ونأخذ مدة ثانية وثالثة ورابعة".
واستطرد: "نحن سنستكمل مدتنا القانونية ولن نُحَّل، ونحن لا نلعب بدل اللاعبين حتى نحاسَب، نستطيع مواجهة أي خصم ولكنَّ هناك خصوما لا نراها، والدليل الهدف الأول لفاركو شاهدوا من مسك قدم حسام عبد المجيد من الخلف حتى يمنعه من لعب الكرة".
وتابع: "مجلس إدارة الزمالك لا يفتعل أي أزمة مع أحد، ولكن هناك مَن يتربص بنا ولا يرغب في نجاح النادي، مثل أزمة حجز أرصدة النادي في البنوك وأزمة قيد الصفقات الجديدة".
واختتم حديثه: "عندما تنتهي المدة القانونية لمجلس الإدارة، سنترشح في دورة جديدة ولن نرحل من نادي الزمالك".