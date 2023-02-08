مرتضى منصور يتحدث عن طرق حل أزمة القيد بالزمالك.. وموقف إدارته من الاستقالة (فيديو)

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن المسار الذي اتخذه مجلس الإدارة لحل أزمة قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق.

وكان اتحاد الكرة المصري رفض في وقت سابق، قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي وأحمد بلحاج، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب": "مجلس الإدارة أقام اجتماعه الطارئ في منزلي مساء الثلاثاء، لأن الطبيب منعني من مغادرة المنزل منذ 5 أيام، لم أذهب إلى النادي منذ 5 أيام بسبب مرضي، إلى جانب أسباب نفسية، مثل: عدم حصول الموظفين على رواتبهم حتى الآن، وعدم حل أزمة القيد أيضًا".

وتابع: "كيف سأذهب لنادي الزمالك وأنا لم أحصل على حقه في قيد الصفقات الجديدة، تعاقدنا مع 3 لاعبين سوبر ولم نتمكن من قيدهم حتى الآن".

وأردف: "جميع الأندية دعمت صفوفها في انتقالات الشتاء والصفقات لعبت معهم أيضًا، باستثناء الزمالك بسبب أزمة اتحاد الكرة، وسيتم حلها سواء بالتراضي أو باللجوء إلى القضاء".

وشدد: "هناك جلسة يوم الخميس المقبل أمام القضاء الإداري، لحل أزمة القيد مع اتحاد الكرة، كما تقدمت بشكوى أخرى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب أزمة القيد".

وأوضح: "مجلس الإدارة رفض بالإجماع نزول الجماهير إلى الشارع، وقرار اتحاد الكرة في أزمة القيد خالف اللوائح الرياضية والدولية".