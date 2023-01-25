محمود فايز يكشف لـ"إرم نيوز" سرَّ رفضه العمل في الجهاز الفني الجديد للزمالك

وقرر الزمالك تعيين جهاز فني جديد بقيادة أسامة نبيه مدير فني، ويعاونه إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بجانب حسين ياسر في منصب المدرب العام ومحمود فايز في منصب محلل الأداء وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى.

وقال فايز في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "بالفعل تواصل معي أسامة نبيه قبل يومين وطرح فكرة انضمامي للجهاز الفني للزمالك حال توليه قيادة الفريق ورحبت بالأمر".

وأشار إلى أن العمل في الزمالك شرف لأي مدرب، كما أن أسامة نبيه صديق عزيز ومعاونته في مهمته أمر رائع ولكن ليس مقبولًا العمل في منصب محلل الأداء فأنا مدرب وأملك سيرة ذاتية شملت العمل في عدة منتخبات وأندية وتعاونت مع مدربين كبار من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأوضح: "اعتذرت عن عدم تولّي المهمة، وأتمنى التوفيق لأسامة نبيه، وربما تم التفاوض معي لأنني حاصل على الرخصة التدريبية PRO التي تسمح للمدرب في دوري أبطال أفريقيا بإعطاء التعليمات على الخطوط، ولكن طبيعة منصب محلل الأداء غير مقبولة لي".