محمود فايز يكشف لـ"إرم نيوز" سرَّ رفضه العمل في الجهاز الفني الجديد للزمالك

محمود فايز يكشف لـ"إرم نيوز" سرَّ رفضه العمل في الجهاز الفني الجديد للزمالك
أكد محمود فايز، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، أنه رفض الانضمام للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بقيادة أسامة نبيه في منصب محلل الأداء.
وأعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه وجه الشكر للبرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني ومساعديه.
وقرر الزمالك تعيين جهاز فني جديد بقيادة أسامة نبيه مدير فني، ويعاونه إسماعيل يوسف مديرًا للكرة بجانب حسين ياسر في منصب المدرب العام ومحمود فايز في منصب محلل الأداء وأيمن طاهر، مدربًا لحراس المرمى.
وقال فايز في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "بالفعل تواصل معي أسامة نبيه قبل يومين وطرح فكرة انضمامي للجهاز الفني للزمالك حال توليه قيادة الفريق ورحبت بالأمر".
وأشار إلى أن العمل في الزمالك شرف لأي مدرب، كما أن أسامة نبيه صديق عزيز ومعاونته في مهمته أمر رائع ولكن ليس مقبولًا العمل في منصب محلل الأداء فأنا مدرب وأملك سيرة ذاتية شملت العمل في عدة منتخبات وأندية وتعاونت مع مدربين كبار من أمريكا الجنوبية وأوروبا.
وأوضح: "اعتذرت عن عدم تولّي المهمة، وأتمنى التوفيق لأسامة نبيه، وربما تم التفاوض معي لأنني حاصل على الرخصة التدريبية PRO التي تسمح للمدرب في دوري أبطال أفريقيا بإعطاء التعليمات على الخطوط، ولكن طبيعة منصب محلل الأداء غير مقبولة لي".
وعن تفاوض الزمالك مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر السابق، قال فايز: "لا أعلم حقيقة وجود مفاوضات من عدمه، ولكن كوبر مدرب كبير وتلقى عروضًا بعد رحيله عن تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية وفخور بالفترة التي عمل خلالها في مصر".
ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023 وودع كأس مصر أمام بيراميدز.
وكان الزمالك أعاد المخضرم فيريرا إلى منصب المدرب خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون في مارس 2022.
وقاد فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقًا، الزمالك في موسم 2014-2015 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس.
ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة وكانت أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.
وستنتظر الجهاز الفني الجديد للزمالك مباريات قوية في بداية مهمته، حيث سيخوض 4 مباريات في الدوري، و3 مواجهات في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حتى نهاية فبراير.