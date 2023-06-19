عامر حسين: الأهلي لم يرد على استفسار "فيفا" بشأن احتفال "أفشة" (فيديو)
كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية واتحاد كرة القدم، عن تلقيهم استفسارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الاحتفال الذي قام به محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، بهدفه أمام طلائع الجيش.
وكان "أفشة" قد سجل هدفا في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة الـ 46، واحتفل بالإشارة إلى أحد الأشخاص المتواجدين في المدرجات بذراعه المفرودة نحوه، شبيهة بالتحية النازية التي كانت تؤدى لـ"هتلر".
وربط البعض احتفال أفشة بواقعة احتفال اليوناني جيورجيوس كاتيديس لاعب وسط أيك آثينا، الذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة من جانب الاتحاد اليوناني لكرة القدم، بسبب أداء التحية النازية للجماهير خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.
وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "فيفا أرسل لنا استفسارا بالفعل بشأن احتفال أفشة بهدفه أمام طلائع الجيش، وبدورنا أرسلنا الاستفسار للنادي الأهلي، ولم يرد حتى الآن، والرد سيرسله لنا لنخاطب فيفا، وإذا طلب منا أي توضيح سنفعل ذلك".
وأضاف: "لكن، هو استفسار عادي، وللأسف نحن نفتعل بعض المشكلات دون سبب ونشغل أنفسنا بأمور بعيدة عن كرة القدم".
وكان الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، كشف سابقا، أن "فيفا أرسل للاتحاد المصري خطابا يُخطره فيه بتسلمه شكوى بشأن احتفال أفشة، وأنه يريد معرفة كواليس الأمر، ومنح الاتحاد مهلة 60 يوما للرد وإلا سيقوم بفتح تحقيق في الأمر إن لم يحصل على رد خلال المدة المحددة".
وأوضح: "اتحاد الكرة أرسل الخطاب للنادي الأهلي، وبالفعل الأهلي قام بتجهيز فيديو لاحتفال أفشة مع ملف كامل ورد شامل بشأن الواقعة لإرساله إلى الفيفا وإنهاء الأمر".
موعد نهاية الدوري المصري
على الجانب الآخر، قال عامر حسين إن "بطولة الدوري المصري ستنتهي يوم 15 يوليو المقبل وستتبقى فقط 3 مباريات مؤجلة للأهلي ليس لها أي تأثير على التتويج أو الهبوط أو المراكز المؤهلة لبطولات أفريقيا، والفريق الأحمر سينهي مبارياته يوم 25 يوليو".
وأردف: "بداية الدوري في الموسم الجديد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، هو من سيحدد موعدها، وإن كان الأقرب أن ينطلق الدوري بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر".
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
ويحتاج الأهلي إلى الوصول للنقطة الـ 77 في جدول المسابقة، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة الـ 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من 30 مباراة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة برصيد 62 نقطة من 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا.