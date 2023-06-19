عامر حسين: الأهلي لم يرد على استفسار "فيفا" بشأن احتفال "أفشة" (فيديو)

كشف عامر حسين، عضو رابطة الأندية المصرية واتحاد كرة القدم، عن تلقيهم استفسارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الاحتفال الذي قام به محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، بهدفه أمام طلائع الجيش.

وكان "أفشة" قد سجل هدفا في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة الـ 46، واحتفل بالإشارة إلى أحد الأشخاص المتواجدين في المدرجات بذراعه المفرودة نحوه، شبيهة بالتحية النازية التي كانت تؤدى لـ"هتلر".

وربط البعض احتفال أفشة بواقعة احتفال اليوناني جيورجيوس كاتيديس لاعب وسط أيك آثينا، الذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة من جانب الاتحاد اليوناني لكرة القدم، بسبب أداء التحية النازية للجماهير خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.