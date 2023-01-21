تشكيل الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري

ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة جديدة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة في الجولة الـ14 للدوري المصري.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ويفتقد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، عددا من لاعبيه الأساسيين، مثل عمرو السولية، وياسر إبراهيم، ومحمود متولي، ومحمد عبدالمنعم.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حصيلة 13 لقاء، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات.

فيما يدخل الزمالك وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز 7 مرات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مرة وحيدة.