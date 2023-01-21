تشكيل الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري المصري
ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة جديدة بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة في الجولة الـ14 للدوري المصري.
وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.
ويفتقد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، عددا من لاعبيه الأساسيين، مثل عمرو السولية، وياسر إبراهيم، ومحمود متولي، ومحمد عبدالمنعم.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حصيلة 13 لقاء، فاز في 9 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات.
فيما يدخل الزمالك وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 26 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز 7 مرات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مرة وحيدة.
ويتجدد الموعد بين فيريرا، مدرب الزمالك، وكولر في ثاني مواجهة بعد لقاء كأس السوبر المصري الذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2/0 في شهر أكتوبر الماضي بالإمارات.
ويواجه فيريرا الأهلي للمرة السابعة، وحقق فوزين وتعادلًا وحيدا وتلقى 3 خسائر، بينما واجه كولر الزمالك مرة وحيدة في السوبر وفاز بها.
وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين ببطولة الدوري بنتيجة 2/2 يوم 19 يونيو الماضي، بعدما سجل أشرف بن شرقي وشيكابالا للأبيض، ومحمد شريف وصلاح محسن للأحمر.
ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبدالفتاح.
خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة".
خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - محمود كهربا - حسين الشحات.
في المقابل، يأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي (أو عمر جابر).
خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.