الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر
يصطدم فريق الأهلي بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الاثنين، في نهائي بطولة كأس مصر، للموسم 2021 - 2022، على استاد القاهرة الدولي.
الأهلي كان قد تأهل على حساب سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3 - 1، بينما وصل بيراميدز لمواجهة الفريق الأحمر بعد تخطيه عقبة الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
ولم يسبق أن التقى الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر.
ويستهدف الفريق الأحمر الحصول على اللقب الـ 38 في مسابقة كأس مصر، لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج به، فضلًا عن استعادة اللقب الذي ذهب إلى خزائن الزمالك في نسخة 2020-2021، فيما يسعى نادي بيراميدز لحصد البطولة الأولى في تاريخه.
تقابل الأهلي وبيراميدز 11 مرة في كافة المسابقات، إذ حقق بيراميدز الفوز على القلعة الحمراء في 4 مباريات، كانت آخرها في يوليو 2022 بهدفين دون رد، بالجولة الـ 25 من الدوري المصري، فيما فاز الأهلي على بيراميدز في 4 مناسبات، كانت آخرها في شهر يناير الماضي بثلاثة أهداف دون رد بالدوري المصري، وحسم التعادل 3 مواجهات.
موعد المباراة والقناة الناقلة
وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.