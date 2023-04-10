الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

يصطدم فريق الأهلي بنظيره بيراميدز، مساء اليوم الاثنين، في نهائي بطولة كأس مصر، للموسم 2021 - 2022، على استاد القاهرة الدولي.

الأهلي كان قد تأهل على حساب سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3 - 1، بينما وصل بيراميدز لمواجهة الفريق الأحمر بعد تخطيه عقبة الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ولم يسبق أن التقى الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر.