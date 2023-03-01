اشتباك لفظي بين سيد عبدالحفيظ وإداري الداخلية عقب مباراة الفريقين بالدوري المصري (فيديو)

شهدت المبارة التي جمعت فريقي الأهلي أمام الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات لفظية بين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، وإداري المنافس، عقب المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

ووفقًا للفيديو المتداول، فقد دخل سيد عبدالحفيظ إلى ملعب المباراة للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية التي أصدرها الحكم محمود معروف، في الوقت الذي كان يتحدث فيه إداري الداخلية بدوره للحكم، الذي بدا غاضبًا من حديث إداري الداخلية، ليتدخل عبدالحفيظ في الحوار وتندلع اشتباكات لفظية بين الثنائي المتنافس.