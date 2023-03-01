اشتباك لفظي بين سيد عبدالحفيظ وإداري الداخلية عقب مباراة الفريقين بالدوري المصري (فيديو)
شهدت المبارة التي جمعت فريقي الأهلي أمام الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات لفظية بين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأحمر، وإداري المنافس، عقب المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.
ووفقًا للفيديو المتداول، فقد دخل سيد عبدالحفيظ إلى ملعب المباراة للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية التي أصدرها الحكم محمود معروف، في الوقت الذي كان يتحدث فيه إداري الداخلية بدوره للحكم، الذي بدا غاضبًا من حديث إداري الداخلية، ليتدخل عبدالحفيظ في الحوار وتندلع اشتباكات لفظية بين الثنائي المتنافس.
وأهدر الأهلي تقدمه ليتعادل مع ضيفه الداخلية 1-1، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 للدوري المصري.
ورغم التعادل وهو الخامس للأهلي هذا الموسم، إلا أن الفريق ما زال في صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده الى 41 نقطة من 17 مباراة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز وفيوتشر وهما الثنائي الذي يحتل المركزين الثاني والثالث على الترتيب بعد أن خاضا 19 مباراة لكل منهما.
ورفع الداخلية رصيده بعد التعادل الى 17 نقطة في المركز الرابع عشر.
تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 70 عن طريق محمود عبد المنعم (كهربا) الذي استغل عرضية من علي معلول على حدود منطقة جزاء الداخلية ليسدد كرة قوية على يمين الحارس عماد السيد.
وطُرد أحمد عبد الرسول لاعب الداخلية في الدقيقة 79 بعد عرقلته لحمدي فتحي على حدود منطقة الجزاء ليكمل الداخلية المباراة بعشرة لاعبين.
ونجح البديل رشيد أحمد في إحراز هدف التعادل للداخلية في الدقيقة 90 بعد أن تلقى الكرة وسط مدافعي الأهلي وسدد في سقف شباك الحارس محمد الشناوي.