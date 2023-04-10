بعد استبعاده من مواجهة بيراميدز.. أحمد عبدالقادر يكشف حقيقة مشادته مع سامي قمصان

حرص أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي المصري، على الخروج والرد على تصريحات تناقلها شوقي السعيد، لاعب فريق الزمالك السابق، بشأن دخوله في مشادة كلامية مع مدربه سامي قمصان.

ويغيب عبدالقادر عن قائمة فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي تجمع الفريقين، مساء الاثنين، بسبب شعوره بإجهاد عضلي.

وكتب شوقي السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاجل.. خناقة بين أحمد عبدالقادر وسامي قمصان، في الفندق، وعلى أثر الخناقة تم استبعاد أحمد عبدالقادر".

ولكن عبدالقادر علق على تصريحات "السعيد" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قائلا: "ربنا يهديك يا شوقي.. شكرا لكل الناس اللي اطمنت عليا"، واضعا إيموجي بوجه ضاحك في إشارة لنفي الواقعة تماما.