"الأعلى للإعلام" يقرر فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة نادي الزمالك

كشفت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، على أنها قررت فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة نادي الزمالك الفضائية.

وأوضحت اللجنة في بيان، يوم الأربعاء، أن لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس، تلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، بشأن مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضي.

وأكد المجلس، أنه يحذر كل الأطراف من الاستمرار في ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضي النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة، بممارسة حق النقد والرأي والرأي الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفوري.

وأهاب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلي بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للأجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية.

وخلال الأيام الماضية ظهر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر قناته الفضائية موجها هجوما وانتقادات كبيرة للعديد من أطارف المنظومة الرياضية والإعلامية في مصر، وأيضا هاجم مسؤولي النادي الأهلي بضراوة.