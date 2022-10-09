قرعة الدوري المصري.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي مبكرا والزمالك مع سموحة

وسيلعب الأهلي مع الإسماعيلي ثم أسوان ثم الداخلية ثم الاتحاد ثم طلائع الجيش، ثم غزل المحلة، ثم فيوتشر، قم فاركو، ثم سموحة، ثم كيلوباتوا، ثم بيراميدز، ثم إنبي، ثم المصري، ثم الزمالك، ثم البنك الأهلي، ثم حرس الحدود، ثم المقاولون العرب.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفين إن الموسم الجديد للدوري المصري سيبدأ يوم 18 أكتوبر الجاري، وسينتهي يوم 30 يونيو 2023.

وتم السماح بحضور ستة آلاف مشجع لكل فريق في المباراة بدلا من خمسة الموسم الماضي.

ونال الزمالك لقب الموسم الماضي في الدوري المصري بعدما حصد 77 نقطة من 34 مباراة مقابل 71 نقطة لبيراميدز في المركز الثاني و70 نقطة للأهلي في المركز الثالث.