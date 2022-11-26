الزمالك يهزم المصري ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

حقق الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب برج العرب، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2021-2022.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، التي تقام مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة نجح سيد عبدالله "نيمار" في تسجيل هدف التقدم للفريق الأبيض، بعدما حول تمريرة عرضية من أحمد سيد "زيزو" إلى داخل الشباك.

وسجل حسام عبد المجيد هدفًا للفريق الأبيض ألغاه عبد العزيز السيد حكم مباراة الزمالك والمصري، بعد الرجوع إلى تقنية الفار بداعي التسلل.

وكاد كريم العراقي أن يفتتح أهداف مباراة الزمالك والمصري، بعدما انفرد بمرمى محمد عواد حارس الفارس الأبيض، ولكن تسديدة اللاعب اعتلت القائم.

وبدأ نادي الزمالك مشواره في كأس مصر نسخة الموسم الماضي بالفوز في دور الـ32 على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز في دور الـ16 على الإسماعيلي بهدف نظيف ويتأهل لربع النهائي.

في المقابل، بدأ المصري البورسعيدي مشواره بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف في دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومباني في دور الـ16 ويتأهل لربع النهائي.