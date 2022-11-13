شوبير يكشف كواليس استاد الأهلي الجديد بالتعاون مع راعي بايرن ميونخ

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن تفاصيل الاستاد الجديد المزمع إقامته للنادي الأهلي المصري في مدينة الشيخ زايد، إذ أوضح أنه سيقام مع الشركة الراعية لاستاد بايرن ميونخ الألماني ذاتها.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأحد: "اسمك وقيمتك يجعلانك تفرض نفسك على الناس، والاسم والقيمة يأتيان من التاريخ والسلوكيات والأداء وما تقدمه عبر سنوات طويلة من عمرك، مثل أندية: ريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وهي أسماء كبيرة صنعت لها اسمًا في السوق".

وأضاف "من حق جميع الأندية أن تفخر بالخبر الذي تأكدتُ من صحته تماما، فالأهلي معه شركة كبيرة جدا تسوق له وهي (بريزنتيشن) وتم التوصل لاتفاق مع إحدى شركات التأمين الكبرى التي يطلق اسمها على استاد نادي بايرن ميونخ الألماني، فالاستاد الجديد مقرر إقامته في فرع النادي بالشيخ زايد، فهذه الشركة ستحمل اسم استاد الأهلي ولها امتيازات أخرى كثيرة جدا".

وتابع: "العقد بين الأهلي وشركة التأمين الكبرى سيكون لمدة 20 سنة، وسيدفعون ما يوازي 6 مليارات جنيه مصري، وهي مفاوضات حتى الآن ولم يتم التوقيع الرسمي والشركة والأهلي مهتمان جدا، وتقسيط المبلغ سيكون على نظام 4 أقساط، كل 5 سنوات يُدفع جزء من المبلغ، وهناك شركة سيارات كبيرة وأخرى للمياه الغازية تنافسان على هذا العرض ولكن الأهلي فضل شركة التأمين المعروفة".