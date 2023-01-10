الأهلي يكلف الشؤون القانونية بدراسة موقف ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبدالله جمعة (فيديو)
كشف الإعلامي الرياضي محمد شبانة، عن قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بمتابعة أزمة أحمد فتوح وعبدالله جمعة، بعد اتهام الثنائي من قبل مجلس إدارة ناديهما الزمالك بتعاطي المواد المخدرة، والهروب من تحليل المنشطات خلال مواجهة الداخلية الماضية، قبل أن يتم الإعلان عن حل الأزمة.
وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين "أحمد فتوح تواجد في نادي الزمالك لمحاولة حل الأزمة مع الإدارة، وسيظهر للرأي العام أنه حدث انفراجة وانتهى الأمر، ولكن المشكلة تتصاعد، واللاعب بجانب عبدالله جمعة أصبحا هدفًا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ويجب أن يخضعا لتحليل منشطات".
وأضاف "قيل لفتوح جملة ووصلت للنادي الأهلي، وهي (خلاص يا فتوح وموضوع المنشطات هنتصرف فيه)، والشؤون القانونية في الأهلي تدرس موضوع الثنائي، والأهلي خلال 48 ساعة إذا لم يجد خطوات جادة للحصول على عينات رسمية من اللاعبين وإرسالها لمعمل برشلونة المعتمد وانتظار النتيجة سيكون له تدخل واحتجاج قوي جدا، وهذا الموقف داخل النادي الأهلي الذي يتابع بقوة قصة فتوح وجمعة، والأهلي من حقه أن يتدخل بالطبع، مثلما قال الزمالك إنه سيتدخل في قصة أزمة سافيو، لاعب الأهلي".
وتابع شبانة "وعلمنا أن المنظمة المصرية لمكافحة المحظورات والمنشطات جهزت خطابات وسترسلها لاتحاد الكرة ونادي الزمالك ورابطة الأندية المصرية من أجل ضرورة إخضاع فتوح وعبدالله جمعة لتحليل المنشطات، وستفاجَأ أن الأهلي سيكون طرفًا في هذه الأزمة خلال الساعة القليلة المقبلة، ولذلك أقول إن الأزمة لم تنته".
وكان مرتضى قال إن فتوح وعبد الله جمعة قد حضرا تحت تأثير الحشيش، وأعلن عن عرضهما للبيع، قبل أن يخرج أمس في فيديو صور داخل النادي الأبيض برفقة أحمد فتوح ويعلن انتهاء الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات.
وقال مرتضى "أحمد فتوح تحدث معي واعتذر لي ولجماهير الزمالك ووعدني بفتح صفحة جديدة، من أبلغني بأمر التحاليل والقصة التي حدثت كان أحد الإداريين وقمت بإيقافه لأن عبدالله جمعة وفتوح أخبراه باحتمالية إصابتهما بفيروس كورونا ولكنه أخبرني إنه يشك بأمر التحاليل".
وأضاف "فتوح في سن حفيدي أو حفيدتي وأخبرته إنه أفضل ظهير أيسر في مصر ولكن أحيانا (الابن بيدلع على أبوه)، ولكن ما أود تأكيده أن فتوح لم يتجاوز في حقي أو حق النادي ولم يحدث أي تجاوز أو شجار مثل ما أشيع عند البعض ولكنني اعتقدت أن هناك تمردًا يحدث لأنني مدحت موهبته قبل الواقعة بيوم واحد وعنفته بسبب الهدف الذي سجله في مرماه".
رد لجنة المنشطات
وكان حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، قال عن أزمة ثنائي الزمالك "البعض قام بالحديث بكلام مغلوط، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي لاعب، وحال امتناعه يتم إيقافه 4 سنوات، وهي عقوبة قاسية، كما إننا تواجدنا داخل نادي الزمالك في التدريبات ولم يكن الثنائي متواجدا، وسيتم إرسال خطاب إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ونادي الزمالك، بأن عبدالله جمعة وأحمد فتوح مطلوبان لأخذ عينات منهما خلال 3 أيام".
وأردف "حال تهرب اللاعبين للمرة الثالثة من إجراء الاختبارات سيتم إيقافهما لمدة تصل لسنتين".
وأوضح "خلال 3 أيام من إرسال الخطاب إلى الجهات المذكورة على اللاعبَين الحضور لأخذ العينة منهما، وحال تهربهما سيتم إيقافهما من 6 أشهر إلى عامين".
واستطرد "سيتم إعطاء اللاعبين فرصة أخرى من 12 إلى 15 يومًا لسحب العينات، وبعدها سيتم إيقافهما وفقًا للوائح الدولية الخاصة بمنظمة (الوادا)، هناك عقوبات للتهرب بخلاف عقوبة تناول المنشطات".