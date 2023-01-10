الأهلي يكلف الشؤون القانونية بدراسة موقف ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبدالله جمعة (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي محمد شبانة، عن قيام مجلس إدارة النادي الأهلي بمتابعة أزمة أحمد فتوح وعبدالله جمعة، بعد اتهام الثنائي من قبل مجلس إدارة ناديهما الزمالك بتعاطي المواد المخدرة، والهروب من تحليل المنشطات خلال مواجهة الداخلية الماضية، قبل أن يتم الإعلان عن حل الأزمة.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين "أحمد فتوح تواجد في نادي الزمالك لمحاولة حل الأزمة مع الإدارة، وسيظهر للرأي العام أنه حدث انفراجة وانتهى الأمر، ولكن المشكلة تتصاعد، واللاعب بجانب عبدالله جمعة أصبحا هدفًا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ويجب أن يخضعا لتحليل منشطات".

وأضاف "قيل لفتوح جملة ووصلت للنادي الأهلي، وهي (خلاص يا فتوح وموضوع المنشطات هنتصرف فيه)، والشؤون القانونية في الأهلي تدرس موضوع الثنائي، والأهلي خلال 48 ساعة إذا لم يجد خطوات جادة للحصول على عينات رسمية من اللاعبين وإرسالها لمعمل برشلونة المعتمد وانتظار النتيجة سيكون له تدخل واحتجاج قوي جدا، وهذا الموقف داخل النادي الأهلي الذي يتابع بقوة قصة فتوح وجمعة، والأهلي من حقه أن يتدخل بالطبع، مثلما قال الزمالك إنه سيتدخل في قصة أزمة سافيو، لاعب الأهلي".