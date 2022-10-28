الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر المصري
يستضيف ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات مساء اليوم الجمعة لقاء القمة الذي يجمع بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت القاهرة.
ويدير اللقاء الحكم البرتغالي فابيو خوسيه والذي أثار تعيينه جدلا واسعا خاصة أن الزمالك يقوده مدرب برتغالي وهو جيسوالدو فيريرا.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، وقناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عصام عبده.
وتنقل أيضاً عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مدحت شلبي، وقناة أون تايم سبورتس 2 بصوت المعلق أيمن الكاشف.
ماذا يقول التاريخ؟
يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد 11 مرة مقابل 4 مرات للزمالك أقرب منافسيه بينما فاز طلائع الجيش بآخر نسخة وحسم اللقب المقاولون العرب وحرس الحدود أيضا.
وتقابل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري 7 مرات سابقة فاز الأهلي من خلالها 5 مرات باللقب مقابل مرتين للزمالك.
وبدأت المباريات بين القطبين في كأس السوبر المصري عام 2003 حين تعادل الفريقان 0/0، ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح ثم حسم الأهلي لقب نسخة 2008 بنتيجة 2/0 على استاد القاهرة.
وتقابل الفريقان في كأس السوبر المصري عام 2014 على استاد القاهرة وفاز الأهلي بركلات الترجيح، ثم أقيم كأس السوبر لأول مرة في الإمارات عام 2015 على ملعب هزاع بن زايد وفاز الأهلي بنتيجة 3/2.
وحسم الزمالك نسخة 2016 على ملعب محمد بن زايد بركلات الترجيح، ثم فاز الأهلي بلقب نسخة 2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3/2.
وكانت آخر مواجهة بين القطبين على صعيد بطولة كأس السوبر قد انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح في الإمارات.
وفاز الزمالك في آخر لقاء ضد الأهلي بشكل عام بنتيجة 2/1 في نهائي بطولة كأس مصر خلال شهر يوليو الماضي.
خطط فيريرا
يراهن الزمالك على خبرات مدربه البرتغالي القدير جيسوالدو فيريرا من أجل تحقيق الثلاثية المحلية لأول مرة في تاريخه بعدما فاز بلقب الدوري موسم 2020/2021 مدربه الأسبق الفرنسي باتريس كارتيرون، ثم قاد فيريرا الفريق لحسم لقب الكأس عن نفس الموسم.
وتفوق فيريرا مع الزمالك وحقق لقب الدوري وكأس مصر موسم 2014/2015 ولكنه فشل في تحقيق الثلاثية بعد خسارته على يد الأهلي في لقاء السوبر 2015.
وأشعل فيريرا أجواء السوبر بتصريحات نارية قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي أكد خلالها أن مواجهة الليلة تختلف تماما عن لقاء سوبر 2015 لعدة أسباب على رأسها تطبيق تقنية الفيديو والتي لو كانت متواجدة في لقاء 2015 لما احتسبت للأهلي ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول.
وأضاف: "لن أسمح بتكرار ما حدث أثناء تنفيذ ضربة الجزاء وقتها بدخول لاعب غير مختص بالتسديد للتصويب حال الحصول على ضربة جزاء إشارة إلى كهربا الذي أضاع ضربة جزاء وقتها للفريق الأبيض حين كان لاعبا مع الزمالك".
ويواجه فيريرا بعض الغيابات المؤثرة في القلعة البيضاء على رأسها محمود حمدي الونش والسنغالي إبراهيما نداي ونبيل عماد (دونغا) بسبب الإصابة.
ويعتمد المدرب البرتغالي على طريقته المفضلة مؤخراً (3/5/2) بتشكيلة تضم على الأرجح محمد عواد حارس المرمى، وأمامه محمد عبدالغني والتونسي حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط محمد أشرف (روقة) وبجواره عمر جابر أو المغربي زكريا الوردي وإمام عاشور وعلى الأطراف سيد عبدالله يمينا وأحمد أبوالفتوح يسارا.
ويقود الهجوم الزملكاوي اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري وخلفه أحمد سيد (زيزو) الورقة الرابحة في التشكيلة البيضاء.
وقال عبدالحميد بسيوني، نجم الزمالك الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة تحتاج إلى سيناريوهات تكتيكية من فيريرا سواء حال التقدم المبكر أو استقبال هدف مبكر.
وأشار إلى أن الزمالك عليه أن يغلق المساحات أمام أجنحة الأهلي واستغلال الفرص لأن اللقاء سيشهد التحامات بدنية قوية بشكل أكبر من الأمور الفنية.
أفكار كولر
يدخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أول اختبار له في تاريخ لقاءات القمة ضد الزمالك.
ويبحث كولر عن تحقيق أول لقب له مع الأهلي بعدما تولى قيادة الفريق قبل 6 أسابيع تقريبا خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.
ونجح كولر في قيادة الأهلي للفوز في 4 مباريات أمام الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا ثم التغلب على الإسماعيلي وأسوان بالدوري المصري ولم يتلقّ الأهلي أي هدف.
وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن الأهلي جاهز تماما لخوض لقاء السوبر ويسعى لتحقيق اللقب موضحاً أنه لا يشغل باله ببعض الأمور خارج إطار عمله من بينها ترتيب مباريات الدوري المصري.
وأشار كولر إلى أنه رفض بالفعل إبرام بعض التعاقدات قبل غلق باب الانتقالات مؤكداً أن الأهم بالنسبة له ضم لاعبين وفقاً لفلسفته.
ويغيب عن الأهلي لاعبه المالي أليو ديانغ بسبب الإصابة بجانب استبعاد بعض اللاعبين لأسباب فنية على رأسهم محمد محمود وزياد طارق ورامي ربيعة ومصطفى سعد ورأفت خليل.
ويعتمد الأهلي على طريقة 4/2/3/1 بتشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي محمد عبدالمنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق والتونسي علي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط اللاعب حمدي فتحي وبجواره عمرو السولية، وفي صناعة اللعب البرازيلي برونو سافيو، وعلى الأطراف طاهر محمد طاهر أو الجنوب أفريقي بيرسي تاو يمينا وأحمد عبد القادر يسارا وفي الهجوم شادي حسين.
وقال أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون الغلبة خلالها للفريق الأكثر قدرة على الوصول لمرمى المنافس وهز الشباك.
وأوضح أن الأهلي يملك الحلول الهجومية ولكنه بحاجة لاستغلال الفرص بينما يبدو دفاعيا في حالة رائعة خاصة مع عودة أكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى.