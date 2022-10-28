الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الأهلي في كأس السوبر المصري

يستضيف ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات مساء اليوم الجمعة لقاء القمة الذي يجمع بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، فإلى السطور القادمة: