مرتضى منصور يهاجم حازم إمام واتحاد الكرة بسبب أزمة عدم تسجيل الصفقات الجديدة للزمالك
شهدت أروقة اتحاد الكرة المصري أزمة كبيرة مع اللحظات الأخيرة لإغلاق باب القيد في الميركاتو الشتوي، كان بطلها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي رفض الاتحاد قيد صفقاته بسبب مديونيات متأخرة على الفريق الأبيض.
وأُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، الذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.
وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.
وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين دون تسوية مديونية النادي.
مشادة كلامية
وكشفت عدة تقارير إعلامية مصرية أن هناك مشادة كلامية قوية نشبت بين مرتضى منصور ومحمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، بسبب رفضهم تسجيل الصفقات قبل إغلاق باب القيد.
تصريحات مرتضى منصور
وخرج رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه لإيضاح الموقف، قائلا: "وضعنا أسماء اللاعبين على نظام التسجيل في الموعد، واتحاد الكرة طلب الحصول على 10 ملايين جنيه فعرضت (شيكا) مقبول الدفع من حسابي ولكنهم قالوا إن لديهم تعليمات برفض ذلك. وصلت الاتحاد الساعة 11:30 ووضعت الأسماء في القائمة، وضمنت حقي بوضع بهذه الطريقة، الأمر سينتهي بدفع المال ولكن نحن محجوز على أرصدتنا في البنوك".
وأضاف: "وزير الرياضة أشرف صبحي تواصل مع اتحاد الكرة لقيد اللاعبين ولكنهم رفضوا، هل يحمل النادي الأموال في حقيبة أم يدفع بـ "شيك"؟ ما فعله الاتحاد يُحل به المجلس وكل ما حدث سجلته صوتا وصورة، ولا يضحك أحد عليّ".
هجوم على حازم إمام
ووجه مرتضى منصور سهام نقده إلى حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، قائلا: "حازم إمام كشف حقيقته والغل المتواجد في قلبه. محجوز على أرصدة نادي الزمالك من 8 أشهر، وسجلنا الصفقات الجديدة في الموعد. ما يفعله جمال علام وحازم إمام عبث".
وأردف: "لماذا رفض اتحاد الكرة، ويطلب 20 مليون جنيه نقدًا، هل هناك ناد يضع في خزينته هذا المبلغ؟ ما فعله حازم جريمة في حق جماهير الزمالك".
وتابع: "لقد أرهقت يا جماهير الزمالك وعلى وشك أن أقول الصبح إنني راحل، الموضوع زاد عن حده وحرب من كل ناحية، ما فعله اتحاد الكرة يُحل المجلس بسببه".
رد حازم إمام
من جانبه، رد حازم إمام على تصريحات مرتضى منصور، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بالطبع كل ما قيل عني ليس صحيحا وكذب، كالعادة والله العظيم لم يحدثني أي أحد، وأتمنى معرفة كمية الغل والافتراء التي لديك ضدي".
واختتم: "ستموت لكي يكرهني الناس، وتفتري عليّ وتضع اسمي في أي أمر، أتمنى ولو مرة واحدة أن تعترف بخطئك، وألا تحمل غيرك الخطأ، حسبي الله ونعم الوكيل".
ولن ينجح الزمالك في إشراك صفقاته الجديدة بالمباريات إلا بعد تسوية المديونيات المتأخرة لدى اتحاد الكرة.
ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد أمام فريق فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري.