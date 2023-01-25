كواليس جديدة في أزمة استقالة مارك كلاتينبرغ من منصبه كرئيس للجنة الحكام المصرية

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن كواليس جديدة في أزمة رحيل الإنجليزي مارك كلاتينبرغ عن رئاسة لجنة الحكام المصرية.

كلاتينبرغ كان قد تولى رئاسة التحكيم المصري منذ أغسطس الماضي بدلاً من عصام عبد الفتاح، ولكن الحكم الإنجليزي تقدم باستقالته من منصبه، مساء أمس الثلاثاء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، يوم الأربعاء: "تفاصيل سفر كلاتينبرغ أحتفظ بها لنفسي ولكن سأقولها في يوم من الأيام، وكانت فترته صعبة وبها مشكلات كثيرة في لجنة الحكام، والرجل اجتهد وحاول بكل الطرق ولكن التيار كان أقوى وأصعب منه".

وأضاف: "الرجل قد يكون حاول واجتهد ولكنه لم ينجح ومسيرته لم تكن موفقة".

وتابع شوبير عبر حسابه على تويتر: "من الآخر كده كلاتينبرغ قال للناس في السفارة الخاصة به أنا باتهدد قالوا له سافر فورا، والتهديد بسبب الكلام الموتور اللي بنسمعه ليل نهار واللي إحنا معتادين عليه وبنقول حنفي، لكن الخواجة كلاتينبرغ لم يشاهد أصلا فيلم ابن حميدو".