الرجاء المغربي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية بدلا من الأهلي المصري

شدد عزيز البدراوي، رئيس الرجاء البيضاوي المغربي، على تمسكه بحق ناديه في المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب فبراير المقبل 2023.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مشاركة الأهلي المصري في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، وفقا للائحة المونديال التي تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، وبالتالي سيشارك الفريق الأحمر وصيفا لبطل أفريقيا، الذي سيشارك كمستضيف للبطولة.

وقال رئيس نادي الرجاء المغربي، في رسالة نشرها عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام: "نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية البطلة التي ستقام في المغرب بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة".