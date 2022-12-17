الرجاء المغربي يطلب المشاركة في كأس العالم للأندية بدلا من الأهلي المصري
شدد عزيز البدراوي، رئيس الرجاء البيضاوي المغربي، على تمسكه بحق ناديه في المشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب فبراير المقبل 2023.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مشاركة الأهلي المصري في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، وفقا للائحة المونديال التي تنص على عدم مشاركة فريقين من بلد واحد، وبالتالي سيشارك الفريق الأحمر وصيفا لبطل أفريقيا، الذي سيشارك كمستضيف للبطولة.
وقال رئيس نادي الرجاء المغربي، في رسالة نشرها عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام: "نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية البطلة التي ستقام في المغرب بصفتنا فريق البلد المنظم للدورة".
وأضاف: "أحقية ترشحنا قبل أي فريق أفريقي آخر، حتى وإن كان وصيف بطل النسخة الأخيرة، اتصلنا هاتفيا بمسؤولي اتحادنا الكروي من أجل التنسيق، وراسلناهم رسميا، كما راسلنا رسميا مسؤولي الفيفا قبل الحسم، يوم الثلاثاء".
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، بعدما شارك في النسخة الماضية من المونديال في الإمارات، ونجح في حصد الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.
ويعد الأهلي أكثر أندية أفريقيا وثاني أكثر فرق العالم مشاركة في المونديال (7 مرات)، بعدما شارك من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.