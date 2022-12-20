جماهير الأهلي تهاجم اللاعبين أثناء مباراة فاركو
وجهت جماهير الأهلي المصري انتقادات قاسية للاعبين خلال مواجهة فاركو التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على أرضية استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية.
وسجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الأول بعد تلقيه تمريرة بينية من علي معلول، تابعها باستقبال للكرة ثم تسديدة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة في أسفل الزاوية اليسرى لمرمى فاركو.
ولكن في الدقيقة 36، أدرك أحمد شريف لاعب فاركو التعادل لفريقه، بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى لحارس الأهلي محمد الشناوي.
ومع انطلاق الشوط الثاني لم يتبدل الحال كثيرًا لتقوم جماهير الأهلي بصب جام غضبها على اللاعبين، وحثهم على ضرورة إدراك الفوز، خاصة بعد التعادل أيضًا في المواجهة السابقة أمام فيوتشر، حيث هتفوا "ألعب بقى ياعم، خلي عندك دم".
وقبل انطلاق المباراة، وجهت جماهير الأهلي رسالة خاصة للاعب الفريق محمد مجدي "أفشة" بعد أزمة الفيديو الجدلي الذي نشره عبر حسابه في إنستغرام قبل حذفه، منذ يومين.
ويشارك أفشة أساسيًا في لقاء اليوم رغم إعلان الأهلي تغريمه أمس؛ بسبب تسديده ركلة جزاء دون إذن الجهاز الفني في لقاء فيوتشر الماضي (1-1)، علمًا أنه أهدرها.
وقالت الجماهير الحاضرة في ملعب برج العرب خلال لقاء فاركو والأهلي: "جمهور الأهلي مبيتجادلش"، كما هتفت: "النادي الأهلي فوق الجميع، صالح قالها الكل يطيع".
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة.
ويحل فاركو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في 4 وخسارة واحدة.