جماهير الأهلي تهاجم اللاعبين أثناء مباراة فاركو 

وجهت جماهير الأهلي المصري انتقادات قاسية للاعبين خلال مواجهة فاركو التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على أرضية استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة المحلية.

وسجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الأول بعد تلقيه تمريرة بينية من علي معلول، تابعها باستقبال للكرة ثم تسديدة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة في أسفل الزاوية اليسرى لمرمى فاركو.

ولكن في الدقيقة 36، أدرك أحمد شريف لاعب فاركو التعادل لفريقه، بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى لحارس الأهلي محمد الشناوي.

ومع انطلاق الشوط الثاني لم يتبدل الحال كثيرًا لتقوم جماهير الأهلي بصب جام غضبها على اللاعبين، وحثهم على ضرورة إدراك الفوز، خاصة بعد التعادل أيضًا في المواجهة السابقة أمام فيوتشر، حيث هتفوا "ألعب بقى ياعم، خلي عندك دم".