وائل جمعة يهاجم محمد الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني

وجه وائل جمعة، نجم الأهلي المصري الأسبق، انتقادات حادة ضد الحارس محمد الشناوي، قائد الأهلي، بعد الخسارة أمام الهلال السوداني بنتيجة 0-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.

وقال وائل جمعة في تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس"، إن الهدف الذي استقبله محمد الشناوي "عيب جداً" أن يهز شباك الحارس الأساسي لمنتخب مصر.

واستقبل الشناوي هدفا من تسديدة للكونغولي ليلوبو ماكابي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ثم تصدى الشناوي لضربة جزاء من نفس اللاعب في الدقيقة 66.

وأضاف: "حتى إذا كانت أشعة الشمس في وجه محمد الشناوي لا يجب أن يدخل هذا الهدف بالصورة التي شاهدناها، ولا يجوز أن ينفعل الشناوي بهذه الصورة وهو قائد للفريق حتى إذا كانت هناك استفزازات أو تعمد لإهدار الوقت فهو القائد، ومنوط بتهدئة اللاعبين وليس العكس".