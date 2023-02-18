وائل جمعة يهاجم محمد الشناوي بعد خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني
وجه وائل جمعة، نجم الأهلي المصري الأسبق، انتقادات حادة ضد الحارس محمد الشناوي، قائد الأهلي، بعد الخسارة أمام الهلال السوداني بنتيجة 0-1 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت.
وقال وائل جمعة في تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس"، إن الهدف الذي استقبله محمد الشناوي "عيب جداً" أن يهز شباك الحارس الأساسي لمنتخب مصر.
واستقبل الشناوي هدفا من تسديدة للكونغولي ليلوبو ماكابي في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ثم تصدى الشناوي لضربة جزاء من نفس اللاعب في الدقيقة 66.
وأضاف: "حتى إذا كانت أشعة الشمس في وجه محمد الشناوي لا يجب أن يدخل هذا الهدف بالصورة التي شاهدناها، ولا يجوز أن ينفعل الشناوي بهذه الصورة وهو قائد للفريق حتى إذا كانت هناك استفزازات أو تعمد لإهدار الوقت فهو القائد، ومنوط بتهدئة اللاعبين وليس العكس".
وتابع: "العصبية التي ظهر عليها الشناوي وكثرة أخطائه في الفترة الأخيرة تذكرني بفترة صعبة عاشها عصام الحضري مع الأهلي في عهد المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي تمسك وقتها بالتعاقد مع نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر".
وأردف: "نادر السيد أشعل وقتها المنافسة مع الحضري وتطور مستوى الأخير والمنافسة في مركز حراسة المرمى أمر مهم للغاية، ولا أعتقد أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيترك هذا الخطأ للشناوي".
وأرجع جمعة خسارة الأهلي لعدة أسباب على رأسها اللعب في الساعة الثالثة عصرا رغم أن الفريق الأحمر يخوض مبارياته دائما بالدوري المصري ليلا، وهو أمر صعب للغاية خاصة أن تباين المواعيد ودرجات الحرارة يزيد صعوبة اللقاء.
وأشار: "لاعبو الأهلي خاضوا 4 مباريات قوية ببطولة كأس العالم للأندية خلال 11 يوما تقريبا، وهو أمر جعلهم مستنزفين بدنيا ولكن هذا ليس عذرا لأنهم يلعبون باسم الأهلي ويجب أن يكونوا على قدر المسؤولية".
وأوضح أنه لا يلوم على كولر سوى في تأخر التبديلات خاصة طاهر محمد طاهر الذي كان يجب أن يتم استبداله بعد 65 دقيقة على الأكثر لأنه كان مختفيا مثل حسين الشحات.
وأوضح أن عدم استغلال الفرص تبقى الأزمة الأكبر في الأهلي، مؤكدا أن فرصة حسين الشحات الضائعة في بداية اللقاء كانت كفيلة بحسم بعض الأمور لصالح الأهلي.
وأتم: "النقطة الإيجابية الوحيدة في اللقاء مستوى اللاعب أحمد قندوسي فهو إضافة قوية، ولكن يجب توظيفه بشكل سليم لاعبَ وسط ثالثا، لا صانع ألعاب محوريا".