الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري
تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري بإقامة 4 مواجهات قوية، تبدأ بلقاء الزمالك في ضيافة أسوان، كما يلعب في نفس التوقيت الداخلية مع المصري البورسعيدي على ملعب السويس الجديد.
ويلتقي الاتحاد السكندري منافسه إنبي باستاد الإسكندرية، ويلعب الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة.
وترصد "إرم نيوز" في هذا التقرير أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "ستاد القاهرة" في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.
ويدير اللقاء الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي بطولة كأس العالم مؤخراً بين الأرجنتين وفرنسا.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى والمعلق محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.
ترتيب الفريقين.. وأزمة الملعب
يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما حقق 7 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة.
وسجل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر 17 هدفاً واستقبل 5 أهداف، ويعد هداف الفريق ببطولة الدوري الرباعي بيرسي تاو وبعده علي معلول وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر برصيد هدفين.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة، وحقق الفريق 6 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.
وسجل بيراميدز بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس 14 هدفاً واستقبل 6 أهداف، ويبقى هداف الفريق بالدوري فاغري لاكاي ورمضان صبحي ومصطفى فتحي برصيد 3 أهداف.
ونشبت أزمة حادة قبل هذه المواجهة بخصوص تحديد ملعب اللقاء بعدما أعلن الأهلي نقل المباراة إلى استاد القاهرة بدلاً من استاد السلام الذي يستضيف لقاءات الفريق.
وأصدر نادي بيراميدز بياناً رسمياً أعلن خلاله دهشته من نقل اللقاء دون الرجوع إليه، بالمخالفة للائحة الدوري المصري التي تشترط تبديل الملعب قبل ذلك بحوالي 14 يوماً.
تاريخ المواجهات
تقابل الفريقان 5 مرات بالمسمى القديم لنادي بيراميدز (الأسيوطي سبورت)، وتعادلا مرة واحدة دون أهداف، وفاز الأهلي في مباراتين بنتيجة 1-0 كما فاز بنتيجة 5-0 وحسم الأسيوطي الفوز في مباراة واحدة بنتيجة 1-0 في ربع نهائي كأس مصر 2018.
وجمعت 10 مواجهات بين الفريقين بعد تغيير المسمى إلى بيراميدز الذي فاز في 4 لقاءات مقابل 3 انتصارات للأهلي و3 تعادلات بين الفريقين، وسجل الأهلي 10 أهداف ومثلها لبيراميدز.
وبدأت اللقاءات في الدوري المصري موسم 2018 - 2019، وفاز بيراميدز بنتيجة 2-1 ثم فاز بنتيجة 1-0 ثم تقابلا في ثمن نهائي كأس مصر وفاز بيراميدز أيضاً بنتيجة 1-0.
وتقابل الفريقان في الدوري موسم 2019 - 2020، وفاز الأهلي بنتيجة 2-1 ثم تعادلا دون أهداف ثم تقابلا في الدوري موسم 2020 - 2021 وتعادلا دون أهداف ثم تعادلا بنتيجة 2-2.
وفاز الأهلي في الدوري بالموسم الماضي بنتيجة 3-0 وفاز بيراميدز بنتيجة 2-0 وتغلب الأهلي في ربع نهائي الكأس بنتيجة 2-1.
أسلحة الأهلي
يخوض الأهلي المواجهة باحثاً عن استعادة الانتصارات التي توقفت في آخر جولتين بالتعادل مع سموحة وسيراميكا كليوباترا.
ويفتقد الأهلي جهود عدة لاعبين بسبب الإصابة على رأسهم أكرم توفيق والحارس مصطفى شوبير وبيرسي تاو.
ومن المرجح أن يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة مع ثلاثي خط الهجوم برونو سافيو وأحمد عبد القادر أو شادي حسين وحسين الشحات.
أوراق بيراميدز
يتطلع بيراميدز لتحقيق الفوز على الأهلي للدخول بقوة في حسابات المنافسة على الصدارة.
ويفتقد بيراميدز جهود لاعبه المغربي وليد الكرتي لعدم الجاهزية وأحمد فتحي ومحمود وادي وهشام محمد ومحمود صابر لأسباب فنية.
ويعتمد بيراميدز على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد الشناوي وأمامه الرباعي علي جبر وأحمد سامي وعبد الله مجدي ومحمد حمدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط بلاتي توريه وبجواره عبد الله السعيد ويميناً مصطفى فتحي ويساراً إسلام عيسى مع ثنائي الهجوم رمضان صبحي وفاغري لاكاي أو فخر الدين بن يوسف.
وقال مجدي طلبة، نجم الأهلي الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة على الفريقين ولكن الأهلي بحاجة أكبر لتحقيق الفوز بعد التعادل في آخر لقاءين.
وأشار إلى أن الأهلي ينقصه بشكل واضح استغلال الفرص التي تسنح له، مؤكداً أن بيراميدز إذا لعب باندفاع هجومي فسيسهل مهمة الأهلي في هز الشباك.