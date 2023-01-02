الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري بإقامة 4 مواجهات قوية، تبدأ بلقاء الزمالك في ضيافة أسوان، كما يلعب في نفس التوقيت الداخلية مع المصري البورسعيدي على ملعب السويس الجديد.

ويلتقي الاتحاد السكندري منافسه إنبي باستاد الإسكندرية، ويلعب الأهلي مع بيراميدز باستاد القاهرة.

وترصد "إرم نيوز" في هذا التقرير أبرز ملامح مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "ستاد القاهرة" في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي أدار نهائي بطولة كأس العالم مؤخراً بين الأرجنتين وفرنسا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى والمعلق محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.